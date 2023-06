Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was als Interimslösung galt, hat nun Bestandsschutz. Die Adler Mannheim setzen hinter der Bande weiterhin auf Chefcoach Bill Stewart sowie dessen Assistenten Marcel Goc und Jochen Hecht. Der Sportmanager nennt Gründe, warum dieses „Gesamtpaket“ ihn überzeugt.

Als Bill Stewart am 29. März bei seiner bereits dritten Vorstellung in Mannheim – mitten in der Pandemie – grinsend feststellte, dass er mit dem Eishockey-Virus infiziert sei,