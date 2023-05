Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Treffer von Ryan MacInnis in der Verlängerung sicherten sich die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockeyliga den 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)-Erfolg bei den Straubing Tigers. In einem ausgeglichenen Spiel hatten die Mannheimer den einen, entscheidenden Moment auf ihrer Seite.

Es war ein großartiger Abnutzungskampf, den sich beide Mannschaften lieferten. Dabei waren es über die gesamten 60 Minuten nicht die tollen Offensivszenen, die die 4485 Zuschauer im Eisstadion am Pulverturm