Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zufall oder nicht: Der nach dem Geschmack der Adler-Fans abermals zu frühe Sommerbeginn in der Eishockey-Hochburg Mannheim korrespondierte mit den viel zu hohen Außentemperaturen Anfang April. Personell bleibt eine entscheidende Frage offen.

Es fühlte sich bei der Abschlussfeier der Adler am Freitagabend tatsächlich so an, als sei Frühsommer – und als sei die Mannschaft folglich in den Play-offs lange dabei gewesen. Allerdings