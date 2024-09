Die Eiszeit in Mannheim kann beginnen. Nach sechs anstrengenden Vorbereitungswochen mit eben so vielen Vorbereitungsspielen sind die Adler bereit für eine neue Spielzeit in der Deutschen Eishockey-Liga. Mit dabei ist auch Trainer Dallas Eakins. Keine Selbstverständlichkeit, betonte Adler-Geschäftsführer Matthias Binder.

„Ich bin froh, dass wir in dieser Konstellation zusammensitzen“, erklärte Binder bei der Pressekonferenz am Montag. Damit deutete er an, dass