Nun ist der Viertelfinalgegner der Adler Mannheim klar. Nicht nur die Hauptrundenplatzierung, sondern auch ein Vergleich zeigt: Die Mannheimer sind ab Mittwoch klarer Favorit.

Seit Freitagabend kennen die Adler Mannheim ihren Play-off Gegner im Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga. Mit 2:0 haben sich die Fischtown Pinguins Bremerhaven gegen den EHC Nürnberg durchgesetzt. Damit treffen beide Mannschaften nun erstmals in den Ausscheidungsspielen aufeinander. Der Tabellensiebte der Hauptrunde ist ein unangenehmer Gegner für die Adler. Eine Gegenüberstellung.

Die Hauptrunde: Auf den ersten Blick ist die Saisonbilanz Adler gegen Bremerhaven nahezu perfekt. Nur auf den ersten Blick allerdings, denn nach zwei deutlichen Siegen im Oktober und November 2025 (6:3, 4:0), wurde es in diesem Jahr deutlich enger. Mit 4:3 rangen die Mannheimer die Pinguine im Januar nieder, auswärts ging es Ende Februar beim 2:1 sogar in die Verlängerung, in der Zach Solow zur Entscheidung traf. Trotzdem: Vorteil Mannheim.

Im Tor ganz leichter Vorteil für die Pinguins

Die Torhüter: Für Maximilian Franzreb hat das Duell eine besondere Brisanz, denn bis zur Vorsaison stand der 29-Jährige für Bremerhaven im Tor, teilte sich dabei die Arbeit mit Kristers Gudlevskis und bildete mit dem Letten das beste Torhüterpaar der Liga. Bei den Adlern teilt er sich die Verantwortung nun mit Johan Mattsson – beide mit einer Fangquote von deutlich mehr als 90 Prozent unter den Top-Ten der Liga. Franzreb ist dabei noch ein wenig stärker, hat nicht nur auf Grund seines deutschen Passes mehr Spiele absolviert, sondern liegt mit einer Fangquote von 92,09 Prozent auf Platz vier der Liga. Mit 92,11 Prozent einen Tick besser, wenn auch bei nur rund der Hälfte der Spiele: Der Lette Gudlevskis. Der Vorteil liegt hier also bei Bremerhaven, denn im Tor steht schließlich immer nur einer.

Defensive: Eine klare Sache. Die Adler stellen mit 122 Gegentoren nicht nur die beste Defensive der Liga, sondern in Nick Mattinnen auch den Verteidiger des Jahres in der DEL; dazu gemeinsam mit Dan Renouf zwei Verteidiger aus der Top 5 der Spieler mit der besten Plus-Minus-Statistik in der Liga. Mit 20 Treffern führt Mattinnen zudem nicht nur die interne Torschützenliste an, sondern ist auch torgefährlichster Verteidiger der Liga. Beim Spielstil der Pinguine gehört Verteidigung zwar generell zur DNA des gesamten Kaders. Im Fall der Spezialisten ist die Sache allerdings klar: Vorteil Mannheim.

Viel Erfahrung beim Gegner

Offensive: Nur fünf Mannschaften haben in der Hauptrunde weniger Treffer erzielt als die Bremerhavener. Mannheims Angriff lag hingegen ligaweit nach 52 Partien mit 182 Treffern auf Platz drei. Vorteil Mannheim deshalb? Nicht unbedingt. Schließlich fehlte bei den Fischtown Pinguins mit Jan Urbas nicht nur der Teamkapitän und emotionale Anführer, sondern auch ein beständiger Punktelieferant im Angriff. Generell hatten die Norddeutschen in dieser Runde, im Gegensatz zu den Adlern, bei denen nur die Langzeitverletzung von Tom Kühnhackl ins Gewicht fiel, mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen, was möglicherweise auch eine Frage des Altersdurchschnitts im Kader ist. In Urbas Ziga Jeglic, Ross Mauermann, Andy Miele, Alexander Friesen und Nicolas Jensen haben bereits fünf Spieler ihr 35. Lebensjahr bereits überschritten, befinden sich im Herbst ihrer Sportlerkarriere. Erfahrung bringen sie damit zwar reichlich mit, hin und wieder fordert der Körper nach vielen Jahren im Leistungssport aber seinen Tribut. Insgesamt deshalb: Vorteil Mannheim.

Trainer: Dallas Eakins führt die Adler zum dritten Mal in eine Play-off-Serie. Ein konkretes Ziel hat der Trainer mit beeindruckender NHL-Vita dafür nicht ausgegeben. „Von Spiel zu Spiel denken, von Spiel zu Spiel besser werden“, so sein Mantra seit dem Saisonauftakt. An guten Tagen war seine Mannschaft dabei die beste der Liga. An schlechten Tagen, und davon gab es im Saisonverlauf nicht wenige, waren die Adler von diesem Anspruch überdeutlich entfernt. Immerhin hat Eakins in dieser Spielzeit schon jede Menge Mut bewiesen. Beispielsweise beim Heimsieg gegen München, als er schon sieben Minuten vor dem Ende Fans und Gegner überraschte und auf den sechsten Feldspieler setzte. In Sachen Erfahrung hat er vor Gegenüber Alexander Sulzer eine Nasenlänge voraus.