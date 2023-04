Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Schwarzwald ist Gegenwart und Zukunft einer Legende des Mannheimer und des deutschen Eishockeys. Aber das Auftaktwochenende in der Liga führte Harold Kreis als Trainer zunächst mal in die Vergangenheit – und das gleich zweimal.

Mit buchstäblich diebischer Freude kommentierte Kreis am späten Freitagabend den Coup seiner neuen Mannschaft an jener Wirkungsstätte, die ihn in Eishockey-Deutschland berühmt gemacht