Die Serie hält: Auch ihr fünftes Spiel in Folge in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gewannen die Adler Mannheim. Beim 4:1-Auswärtserfolg in Augsburg trafen viele von ihnen auf einen Freund. Der hatte einen weniger schönen Abend.

Es dauerte, bis Dennis Endras durch war mit dem Abklatschen nach dem Spiel. Es gab viel zu erzählen, und trotz der Niederlage konnte sich der Goalie der Augsburger Panther das Lachen nicht verkneifen.