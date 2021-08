Dass zwei seiner Spieler das Adler-Nest zumindest vorübergehend verlassen haben, um in Schweden dem Puck nachzujagen, ärgert Mannheims Trainer Pavel Gross nicht. Im Gegenteil. „Die Jungs sollen tun, was sie lieben: Eishockey spielen“ , sagt er. In Deutschland können sie das wegen der Corona-Pandemie immer noch nicht. Aber es keimt Hoffnung.

„Freut mich für die Jungs“, beteuert Pavel Gross. Wenigstens aus der Ferne kann er seinen Star-Mittelstürmer Ben Smith nun nach über einem halben Jahr wieder unter Wettkampfbedingungen spielen sehen. In der Svenska Hockeyligan, der schwedischen Eliteklasse, hat der US-Amerikaner ein hoffentlich nur vorübergehendes Exil gefunden – so lange offen ist, wann und ob überhaupt die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) ihre neue Saison beginnt. „Die Nachricht der erneuten Verschiebung unseres Saisonstarts war ein Rückschlag“, sagt Smith. Was dann passierte, bezeichnet der 32-Jährige lächelnd als „wild“: Plötzlich war er verliehen, bestieg ein Flugzeug via Kopenhagen nach Stockholm. Und stand auf schwedischem Eis.

Rögle BK heißt der Klub, Ängelholm die Stadt. Das Team ist seit 2015 wieder erstklassig und war vergangene Saison als Dritter die Überraschung, der Ort liegt in Südschweden und hat keine 30.000 Einwohner. Mannheim ist mehr als zehnmal so groß – aber Eishockey-freie Zone, notgedrungen. Die Adler fühlen sich durchaus noch als Meister, nachdem ihre Titelverteidigungssaison ja im März ohne Play-offs abgebrochen und kein neuer Titelträger gekürt wurde. Aber froh macht das niemanden.

Ben Smith ist hungrig auf Spiele

„Ich habe in Deutschland lange auf Eishockey gewartet“, betont Ben Smith, „ich bin hungrig“. Nun wird dieser Hunger nach Spielen zunächst also in Ängelholm gestillt. „Alle Parteien profitieren von diesem Leihgeschäft“, sagt Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara: „Während unser Saisonauftakt noch ungewiss ist, kann Ben Spielpraxis in einer sehr starken europäischen Liga sammeln.“

Bei Rögle BK traf Ben Smith auf einen Bekannten: Torwart Johan Gustafsson, in der vergangenen Saison nicht wirklich glücklich geworden in Mannheim, war zurückgekehrt in seine schwedische Heimat. Und nun ist noch ein ehemaliger Adler da: Am Wochenende bestritt Moritz Seider seine ersten Partien für Rögle. Bei dem 19-Jährigen ist die Situation freilich anders als bei Ben Smith. Er war für die Adler selbst nur eine Leihgabe der Detroit Red Wings, die das Verteidiger-Ausnahmetalent bei seinem Heimatklub parken wollten, solange die National Hockey League (NHL) noch pausiert. An die beste Eishockey-Liga der Welt soll Seider (19) nach einem Lehrjahr bei den Grand Rapids Griffins/AHL nun herangeführt werden – am liebsten mit Spielpraxis. Die gibt’s in Mannheim aber nicht, also beendete Detroit die Leihe. „Wir hätten Moritz gerne noch einmal im Trikot der Adler spielen sehen“, bekennt Jan-Axel Alavaara. Doch die Verschiebung des DEL-Saisonstarts und die fehlende Perspektive hätten zu einem Umdenken bei Detroit geführt: „Nachvollziehbar.“

Talent Seider robbt sich weiter an die NHL heran

Mit den zwei knappen Niederlagen seines Interimsteams am Wochenende hadert Moritz Seider natürlich, aber er sieht die schwedische Liga „nah an der NHL“. Und er spricht sogar „von den nächsten Monaten“, auf die er sich freue. In Nordamerika soll es Anfang Januar weitergehen. Soll ...

In Deutschland ist die Situation derweil diffus. Einige Teams haben geregelten Trainingsbetrieb, die Adler gehen montags, mittwochs und freitags aufs Eis, arbeiten dazwischen mit den Fitnesscoaches. Die Eisbären Berlin und Red Bull München bestritten am Wochenende sogar ein Testspiel. Profis anderer Teams leben weiterhin vom Kurzarbeitergeld. Deshalb würden wohl nicht alle Klubs an einem möglichen Vorbereitungsturnier Anfang November teilnehmen.

Ben Smith und Moritz Seider sind nicht die einzigen Spieler, die verliehen wurden – das spart den Klubs in der Krise ja auch Geld. Die Ungewissheit schafft also noch mehr Exilanten.

Zur Sache: Es keimt Hoffnung

Die Deutsche Eishockey-Liga sah sich wegen der Abhängigkeit von Zuschauereinnahmen bislang – im Gegensatz zur Handball- oder Basketball-Bundesliga – nicht in der Lage, den Spielbetrieb zu starten. Von allen Hallensportarten in Deutschland hat Eishockey normalerweise die meisten Zuschauer, aber auch die höchsten Fixkosten (größere Kader, Eis, Ausrüstung). DEL-Geschäftsführer Tripcke hofft auf den Saisonstart im Dezember. Hoffnung macht, dass es vom 5. bis 8. November ein DEL-Vorbereitungsturnier geben soll – quasi ein Testlauf. Fernsehpartner Deutsche Telekom garantiert beim MagentaSports-Cup Antrittsprämien als Anreiz, heißt es.