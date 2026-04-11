Nach dem zweiten Sieg im Halbfinale gegen den EHC RB München wissen die Adler, dass vor einem möglichen Einzug in die Finalserie noch viel Arbeit vor ihnen liegt.

Was ist passiert in München: Wieder Verlängerung, wieder 3:2 und wieder mit einer gehörigen Portion Glück.

„Glück“ war ein häufig gebrauchtes Wort am Freitagabend in München. Trainer Dallas Eakins und auch seine Spieler wussten, dass Spiel zwei der Serie kein überlegen geführtes Glanzlicht, sondern letztlich eine Menge Dusel und einem mittlerweile bekannten „X-Faktor“ war. Dieser Faktor stand im Tor der Adler und trug erneut den Namen Maximilian Franzreb.

Eine Flugeinlage

War es in Spiel eins eine Flugeinlage gegen Münchens Kapitän Patrick Hager, so rettete Franzreb in München eine Minute vor dem Ende per eingesprungener Grätsche gegen Taro Hirose zumindest das Unentschieden. „Maxi hat uns den Arsch gerettet“, bilanzierte einer, der sich eigentlich als Matchwinner fühlen sollte. Aber auch Justin Schütz wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte.

Franzreb selbst wollte um seine erneute Glanzleistung am liebsten kein großes Aufheben machen. „Zur richtigen Zeit muss man als Torwart eben heiß laufen“, meinte der Keeper. Noch lieber wäre es ihm allerdings, wenn nicht seine Leistung, sondern seine Mitspieler im Vordergrund stehen würden. Die schirmten zwar das eigene Tor diszipliniert ab, souverän war die Leistung der Adler beim ersten Auswärtsspiel der Serie nicht. „Das war wieder nicht unser bestes Spiel, aber wir haben die Dinger vorne reingemacht“, sagte der 29-jährige Schlussmann und hob den positivsten Aspekt hervor.

Auch Sturmkollege Alexander Ehl fordert eine Leistungssteigerung. „Unser bestes Spiel haben wir in dieser Serie noch nicht gezeigt“, sagte er. In vielen Statistiken lagen die Münchner vorne – Beleg für ein insgesamt überlegen geführtes Spiel der Gastgeber. Die entscheidende Bilanz der erzielten Tore sprach aber für die Adler, die damit zumindest die Vorgabe von Leon Gawanke erfüllt hatten: „Wir müssen die dreckigen Tore schießen und einen Weg finden, das Spiel zu gewinnen.“ „Es muss nicht schön sein“, ergänzte Ehl.

Glückliches Tor

Aufgabe erfüllt. Schon der Anschlusstreffer von Nick Mattinnen (35.) wurde von einer Münchner Kufe unhaltbar ins Tor der Gastgeber abgefälscht und selten sprang ein Puck so glücklich zugunsten der Adler, wie beim Siegtreffer, der gemäß des Regelwerkes Justin Schütz zugesprochen wurde.

Marc Michaelis schlenzte den Puck nach vorne, Schütz fälschte nach vorne ab, aber zunächst am Tor vorbei. Von der Bande prallte die Scheibe allerdings wieder vor das Tor zurück, wo sie Münchens Torhüter Antoine Bibeau mit dem eigenen Schoner über die Linie drückte. Lediglich der Ausgleichstreffer durch Matthias Plachta war Ausdruck großer individueller Klasse. Mit 14 Stundenkilometern schlug sein Handgelenkschnalzer im Torwinkel ein.

Eakins dankbar

„Wir hatten heute Glück und sind sehr dankbar dafür“, betonte Coach Dallas Eakins. Aber auch er weiß, dass von seiner Mannschaft mehr kommen muss. Gewonnen ist schließlich noch nichts. „Wir haben zwei Siege, aber wir brauchen vier“, rechnete Schütz vor.

Spiel drei der Serie ist am Sonntag, 16.30 Uhr, wieder in der heimischen SAP-Arena.

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