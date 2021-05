Von einem Paukenschlag zu sprechen wäre sicher zum aktuellen Zeitpunkt übertrieben, aber beeindruckend war der 6:3-Erfolg der Adler Mannheim beim EHC Red Bull vor zweieinhalb Wochen allemal. Heute (20.30 Uhr) gastieren die Mannheimer zum Spitzenspiel der Südgruppe der Deutschen Eishockey-Liga erneut in München.

Es klingt noch immer ungewohnt und paradox: „Gewinner dieses Spiels werden die Zuschauer sein – die wir nicht haben“, sagte Adler-Trainer Pavel Gross vor dem Duell der beiden Mannschaften, die in den vergangenen Spielzeiten das Deutsche Eishockey dominiert haben. Und er verdeutlichte sein Statement auch gleich: „Wir hoffen auf die Zuschauer vor dem Fernseher.“

Duelle mit Unterhaltungswert

Tatsächlich hatten die Duelle der Eishockey-Schwergewichte in den vergangenen Monaten immer einen großen Unterhaltungswert. Auf den hofft Gross auch heute wieder. Einer der Auslöser dafür sei der dominante Auftritt der Adler zuletzt an der Isar. „Wir haben das im Hinterkopf“, meinte Gross. Er meint damit das Selbstvertrauen, dass seine Spieler aus dem Erfolg mit den Toren von Brendan Shinnimin (2), Jason Bast (2), Markus Eisenschmid und Ben Smith zieht. Bis auf Schinnimin sind noch alle Torschützen mit an Bord. Er meint damit aber auch die Gastgeber, von denen er eine Leistung mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch erwartet. „Wir werden sicher eine ganz andere Münchner Mannschaft sehen. Sie werden ganz sicher sehr aggressiv spielen.“

Dennis Reul fehlt wohl

Verzichten muss Gross wohl auf Denis Reul. Der Verteidiger hätte, laut Aussage der Adler, zwar bereits am Dienstag gegen Schwenningen spielen können, stand aber nicht auf dem Spielberichtsbogen. Außerdem ist auch Felix Schütz nicht mit dabei. „Wir werden mit der Formation beginnen, mit der wir in Schwenningen aufgehört haben“, so Gross. Ob wirklich keiner der beiden für das Auswärtsspiel bereit ist ließ er aber offen. „Dazu kann ich im Moment noch nichts sagen.“

Umso mehr Verantwortung liegt auf dem verbliebenen Kader, zu dem seit Dienstag auch Taylor Leier gehört. Der 26-jährige Kanadier feierte in Schwenningen sein Debüt für die Adler, sieht aber noch einiges Potenzial: „Ich habe mich nach der Quarantäne gut gefühlt, aber es waren natürlich neue Mitspieler, eine neue Mannschaft, ein neues System.“ Die Abstimmung werde sicher mit jedem Spiel besser. Hoffentlich schon gegen die Münchner.

„Wir haben über einige Dinge geredet, die wir gut gemacht haben, aber auch über andere kleine, schleichende Sachen, die wir unbedingt besser machen müssen. Wenn München bereit ist, wollen wir auch bereit sein. Das wird ein super Eishockeyabend.“