Selten war es leichter, eine Eishockey-Mannschaft auf einen konzentrierten Start in ein Spiel einzustellen. Pavel Gross musste seine Adler Mannheim nur an den 0:3-Rückstand nach sechs Minuten am Freitag in Ingolstadt erinnern. Und diesmal bedurfte es keiner Aufholjagd für den 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)-Erfolg gegen die Augsburger Panther.

Damit beendeten die Adler die Südgruppe der Liga als klarer Tabellenführer. Nach einer einwöchigen Spielpause geht’s gegen neue Gegner aus dem Norden weiter. „Wir freuen uns darauf,