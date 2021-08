Keine Eishockey-Fans in der SAP-Arena, aber es wäre am Sonntagabend auch erst am Schluss laut geworden im weiten Rund – dann aber richtig: Die Adler Mannheim feierten gegen den ERC Ingolstadt noch einen 2:1 (0:1, 0:0, 1:0; 1:0)-Erfolg nach Verlängerung.

„Wir befinden uns in der Lage“, hatte Adler-Trainer Pavel Gross nach der 1:2-Niederlage in Straubing am Freitag festgestellt, „dass weder unsere älteren Spieler produzieren noch unsere Jungen sich zeigen.“ Das hatte gesessen, aber wer will so etwas schon auf sich sitzen lassen? Markus Eisenschmid, der Topscorer des Titelmitfavoriten, ganz sicher nicht: Er hatte gegen Ingolstadt schon im Auftaktdrittel zwei dicke Chancen, eine Scheibe knallte gar an den Pfosten. „Weiterschießen, nicht in der Vergangenheit leben“, dachte er danach laut. Das Team wollte „nach sicher nicht so perfekten Spielen“ eine Reaktion zeigen.

Das erste Wort hatte jedoch der Coach, er stellte die Sturmreihen erneut um: Besagte „Jungspunde“ bekamen wieder eine eigene Linie, wenngleich zunächst mit bescheiden bemessener Eiszeit, was sich später änderte. Yannik Valenti durfte sogar mehrfach in Überzahl ran. Torwart Dennis Endras pausierte komplett – eine Vorsichtsmaßnahme, wie es hieß. Und Mark Katic feierte nach kurzer Verletzungspause ein Comeback.

Selbstbewusster Gegner

Gross’ Mannschaft sah sich von Beginn an selbstbewussten, weil formstarken Gästen gegenüber. Gleichsam war der Willen erkennbar, anders als zwei Tage zuvor die Checks zu Ende zu fahren, auch körperlich wieder mehr Präsenz zu zeigen. Abstand halten – beim Eishockey ist das eben keine gute Idee, auch in diesen Zeiten. Und dafür werden die Profis ja auch zwei- bis dreimal die Woche einem Corona-Test unterzogen.

Das Warten aufs erste Tor, es hielt lange an, bis in die 33. Minute. Und fiel dann für die hellwachen Gäste: Nicht zum ersten Mal in dieser Saison hebelte ein langer Pass aus der neutralen Zone heraus die Adler-Defensive aus, David Elsner traf zum 0:1.

Das langes Warten

Nach zuvor spielübergreifend drei torlosen Dritteln nun also die große Schlussoffensive? Das Bemühen war niemandem im blauen Dress abzusprechen, aber es dauerte lange, bis es endlich klappte: Jason Basts dynamische Vorlage verwertete der eifrige Brendan Shinnimin zum 1:1 (58.). Und nun streifte Eisenschmid die Vergangenheit in der Tat ab: 15 Sekunden Verlängerung reichten, dann zappelte der Puck im Netz.

So spielten sie

Adler Mannheim: Brückmann - Larkin, Katic; Wirth, Lehtivuori; Reul, Dziambor; Krupp - Krämmer, Smith, Wolf; Felix Schütz, Loibl, Eisenschmid; Shinnimin, Bast, Huhtala; Valenti, Klos, Elias

ERC Ingolstadt: Garteig - Marshall, Wagner; Ellis, Bodie; Jobke, Quaas; Simon Schütz - Simpson, Wohlgemuth, Höfflin; Feser, Pietta, Defazio; Palmu, Aubry, Kuffner; Elsner, Soramies, Dietsch

Tore: 0:1 Elsner (Wagner) 32:14, 1:1 Shinnimin (Bast) 57:30, 2:1 Eisenschmid (Lehtivuori) 60:15 - Strafminuten: 10 - 6 - Beste Spieler: Brückmann, Katic, Eisenschmid - Garteig, Wagner, Wohlgemuth - Schiedsrichter: Hunnius (Berlin)/Schrader (Essen).