Die Mannheimer Cracks trainieren wieder, jedenfalls die meisten von ihnen. Auf welchen Termin hin, das wissen sie noch nicht genau. Die DEL-Saison beginnt frühestens im November. Aber auch sonst ist vieles anders. Der Kühlschrank in der Kabine ist leer, und ein „Ami“ lobt überschwänglich die Deutschen.

„Der Sommer war verdammt lang. Und er wird noch verdammt lang sein“, sagt Pavel Gross und lächelt dabei gequält. Der Cheftrainer der Adler versteht, dass die Deutsche Eishockey-Liga und ihre Klubs mit Zuschauern in die Saison gehen wollen. Dass es aber noch nicht einmal einen halbwegs verlässlichen Starttermin gibt, betrübt ihn. Immerhin: Das am Mittwoch aufgenommene Eistraining mit der Mehrzahl seiner Spieler hebt die Stimmung des Meistermachers der Saison 2018/19 und verhinderten Titelverteidigers der abgebrochenen Saison 2019/2020. Auch wenn vieles anders ist als sonst im Sommer, wenn die neue Eiszeit vorbereitet wird.

Beispiel Kabine. Früher war es üblich, dass die Profis vor dem Training gemeinsam ein Frühstück einnahmen, sich an einem kleinen Buffet bedienten. „Jetzt ist der Kühlschrank leer“, weiß Gross. Teammanager Youri Ziffzer informierte das Team am Mittwochmorgen über das Hygienekonzept in der SAP-Arena. „Wir haben auf die Wichtigkeit und die Dringlichkeit hingewiesen“, versichert auch Geschäftsführer Matthias Binder. Er weiß, dass es den Spielern wehtut, dass sie den Aufenthalt in der Kabine auf ein Minimum beschränken sollen, denn: „Das war unser Zuhause.“ Quasi ein Sozialraum für eine verschworene Gemeinschaft.

Lampl: Vertrauen ins deutsche Krisenmanagement

„Auf dem Eis ist alles wie immer“, sagt Verteidiger Cody Lampl, als er von der Trainingseinheit kommt. Und er tut das, was man seit der Ära Trump aus dem Mund eines Amerikaners nicht so oft hört: Er lobt Deutschland. Okay: Lampl, in Idaho geboren, hat einen deutschen Pass. Aber es fiel ihm in diesem Sommer nicht schwer, mit seiner Familie hierzubleiben, was ein wenig auch an den Corona-Beschränkungen lag. „Die Regierung hier hat die Krise sehr gut gemanagt“, sagt der 33-Jährige und hat auch weiterhin großes Vertrauen – sowohl ins hiesige Gesundheits-, als auch ins Bildungssystem. Denn das, so betont er, sorge dafür, dass die Deutschen sehr diszipliniert seien.

6000 Zuschauer? „Damit könnte man arbeiten“

Diese Disziplin wird auch nötig sein, sollte der Saisonstart mit Zuschauern erfolgen. Die Liga und jeder Klub arbeiten an individuellen Hygienekonzepten für die jeweiligen Gesundheitsämter. Im Fachblatt „Eishockey News“ wurde im Fall Mannheim, für die große und moderne SAP-Arena, mit rund 6200 Fans pro Partie spekuliert. Matthias Binder möchte die Zahl nicht weiter kommentieren, sagt aber: „Damit könnte man arbeiten und sich weiterentwickeln.“

Klar ist: Wenn im Oktober die Champions-League-Spiele gegen Grenoble stattfinden sollten, dann auf jeden Fall noch ohne Zuschauer. Auf diese Partien ist der Trainingsplan ausgerichtet. Eis-Einheit Montag, Mittwoch, Freitag, dazwischen Trockentraining und Athletik – das ist der Fahrplan der Coaches. Pavel Gross erwartet die fehlenden Spieler aus Nordamerika Mitte August in Mannheim – nach den Coronatest sollen sie dann schnell dazustoßen. Die beiden Finnen, Tommi Huhtala und Joonas Lehtivuori, kommen bereits am 6. August. Ob Jan-Mikael Järvinen, dessen Vertrag ausgelaufen ist, ein Adler bleibt, ist immer noch offen.

Tim Stützle ist noch da

„Am 1. September startet unser Camp, dann sind alle da“, freut sich Gross auf den „richtigen“ Beginn der Vorbereitung. Am Donnerstag bereits trainierten die Neuzugänge Felix Brückmann und Stefan Loibl mit dem Team. Tim Stützle (18) ist derzeit auch dabei, der NHL-Talentedraft ist erst am 9./10. Oktober. Ob er danach noch die Saison bei den Adlern spielen dürfte, wird derzeit geklärt. „Ich weiß genau so wenig wie ihr“, beschied er den Fragenden, stellte aber auch fest: „Im Endeffekt möchte ich so schnell wie möglich in Nordamerika spielen, um meinen Traum weiter zu verfolgen.“