Adam Hlousek spielt zum zweiten Mal nach 2011 für die Roten Teufel. Der RHEINPFALZ erzählt er, warum ihm Fußball in Deutschland am besten gefällt, was er von seinem neuen Team hält, weshalb die Wohnungssuche so schwer ist und was er in seiner Freizeit am liebsten tut.

Ein kurzer Blick auf die Unterarme von Adam Hlousek sei dann doch erlaubt. Nein, da ist keine Gänsehaut zu sehen. Gänsehaut, von der er kurz nach seiner Rückkehr auf den Betzenberg