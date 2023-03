Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Selten war die Teamarbeit so wertvoll und so augenfällig wie gestern, als der Sprintzug des Bora-hansgrohe-Teams das Sprintfinale für Pascal Ackermann glänzend vorbereitete. Und der bedankte sich mit seinem zweiten Tageserfolg bei der Vuelta und geht als Schlussetappensieger in die Annalen ein.

„Dieses Ergebnis war nur durch die Unterstützung meiner Teamkollegen möglich, die besonders auf den letzten drei Kilometern einen außergewöhnlichen Job gemacht haben“,