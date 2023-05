Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vielleicht war’s ja der Pfalz-Push, mit dem Pascal Ackermann am Mittwoch zum Millimetersieg raste. Die Oma (82), die Eltern, die Tante, die Cousine – sie alle standen am Start in Camaiore an der Riviera. Fünf Stunden später hielten sie im Piemont den Siegerstrauß in Händen. „Ackes“ schenkte seiner Familie diesen Giro-Etappensieg in Tortona, seinen ersten seit 60 Renntagen.

Dieser Freudenausbruch kurz nach der Ziellinie: Er riss die Arme hoch, brüllte sich die Erleichterung von der Seele. Aber jubelte er nicht zu früh? Jonathan Milan jedenfalls,