Pascal Ackermann (26) aus Minfeld ist mit acht Saisonsiegen der erfolgreichste rheinland-pfälzische Sportler in diesem Jahr. Am Sonntag beendete er die Spanien-Rundfahrt mit einem Etappensieg in Madrid. Wir erwischten ihn gestern früh kurz vor dem Heimflug am Telefon.

Pascal, wie sieht die Welt für dich einen Tag nach dem großen Sieg in Madrid aus? Das letzte Saisonrennen mit einem Top-Erfolg beenden zu können, ist außergewöhnlich.