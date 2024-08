Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen absolvierte sein Trainingslager erstmals in der Südwestpfalz, in Dahn. Impressionen aus dem Wasgau.

Die Autofahrer in Dahn mussten vergangene Woche viermal am Tag besonders aufpassen, wenn sie durch ihre schnuckelige Stadt fuhren. Denn um diese Zeit machten rund 20 junge Sportler den Ort auf ihren Fahrrädern unsicher. Achtung, freilaufende Löwen, pardon: freifahrende Handballer! Die Rhein-Neckar Löwen waren unterwegs, vom Hotel Felsenland Resort durch den Kurpark in die Schulsporthalle Dahn – und zurück.

Zum ersten Mal bezog der Klub sein Trainingslager in der Südwestpfalz, eine Woche lang war das Team dort. Felsenland-Resort-Besitzer Alois Ruppert dekorierte den Ort mit Flaggen des Handball-Bundesligisten, so erfuhr auch wirklich jeder von den prominenten Gästen.