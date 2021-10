Ein ehemaliger Würzburger glänzt gegen sein Ex-Team beim 76:71-Sieg der Heidelberger.

Brekkott Chapman hielt nichts von Zurückhaltung. „Alles ist möglich“, sagte der Power Forward des Basketball-Bundesligisten MLP Academics Heidelberg am Samstagabend. „The sky is the limit“, erklärte Chapman im Originalton, nachdem er starke 18 Punkte zum 76:71-Sieg seines Teams gegen s.oliver Würzburg beigesteuert hatte.

In der Bundesliga nistet sich der Aufsteiger mit dem vierten Sieg im fünften Spiel vorerst im oberen Tabellendrittel, quasi der Baumkrone, ein. Obwohl die Heidelberger in den Tagen vor dem Spiel große personelle Sorgen hatten – zeitweilig standen Branislav Ignjatovic nur fünf Akteure im Training zur Verfügung –, rafften sie sich gegen die Unterfranken erneut zu einer kämpferisch überzeugenden Leistung auf.

Brekkott Chapman überragt

Chapman ragte dabei heraus, denn er lieferte mit 18 Punkten, sieben Rebounds und vier Blocks Topwerte ab. Der US-Amerikaner stand die zwei zurückliegenden Spielzeiten in Würzburg unter Vertrag und hatte offensichtlich Spaß daran, gegen die alten Kollegen aufzutrumpfen.

Vor mehr als 2500 Zuschauern im SNP Dome trotzten die Academics einem Fehlstart und dem daraus resultierenden 7:17-Rückstand und schufen sich bis zur Pause ein Sieben-Punkte-Polster (43:36). Zu Beginn des letzten Viertels lagen die Heidelberger 56:59 hinten, ehe sie mit der Unterstützung der eigenen Fans die Partie noch einmal drehten. Kelvin Martin mit einer Energieleistung unter dem Korb zum 70:64 und Jordan Geist kurze Zeit später mit einem verwandelten Dreier zum 73:64 sorgten knapp 70 Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung. „Wir wollen einfach rausgehen und 40 Minuten lang kämpfen“, erklärte Chapman das Rezept des Überraschungsneulings.

Am kommenden Freitag kann der Höhenflug der Heidelberger auswärts bei den Towers Hamburg weitergehen. „Alles ist möglich“, lautet die Losung von Chapman – und seiner Academics-Kollegen.