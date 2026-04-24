Es geht um viel für die Academics Heidelberg. Der Vorjahres-Play-off-Halbfinalist steckt im Tabellenkeller. Dem Zuschauerinteresse tut das aber keinen Abbruch.

Es sieht schlecht aus in Heidelberg. Zwei Siege trennen die Basketballer der MLP Academics vom rettenden Ufer. Zwei Siege liegen derzeit zwischen einem weiteren Jahr in der Basketball-Bundesliga und dem bitteren Gang in die zweitklassige ProA. Aber am Neckar ist man dennoch zuversichtlich.

Vier Spiele haben die Academics in der laufenden Saison noch Zeit, die beiden Abstiegsplätze zu verlassen. Auf dem rettenden 16. Rang steht derzeit Science City Jena mit zehn Siegen auf dem Konto. Und genau diese Konstellation birgt eine gewisse Brisanz.

Vergangene Saison gegen den Meister ausgeschieden

Denn in der BBL zählt bei der gleichen Anzahl Siege der direkte Vergleich. Das Hinspiel ging mit 87:83 an Jena, das Rückspiel ist für den vorletzten Spieltag, am 7. Mai, angesetzt. Es könnte ein Endspiel werden für Heidelberg. Aber so weit denkt der geschäftsführende Gesellschafter, Matthias Lautenschläger, noch nicht. Der volle Fokus gilt dem nächsten Gegner. „Zwei Euro ins Phrasenschwein“, sagt Lautenschläger. Am Samstag geht es nach Oldenburg.

Dass es für die Academics in dieser Saison um den Ligaverbleib gehen würde, war vor einem Jahr nicht wirklich abzusehen. Die Heidelberger drangen in der Spielzeit 2024/25 unter Trainer Danny Jansson überraschend bis ins Halbfinale der Play-offs vor. In der Fünf-Spiele-Serie gegen den späteren deutschen Meister FC Bayern München unterlag der Tabellenfünfte der Hauptrunde 1:3. Zudem qualifizierten sich die Heidelberger für die Champions League – in Basketball-Europa spielt die neben den geschlossenen Wettbewerben Euroleague und Euro Cup eine Nebenrolle.

Mikesell nach zwischenzeitlichem Abgang wieder da

Vor der neuen Spielzeit war man vorsichtig optimistisch. Das Erreichen der Play-ins, also die Plätze sieben bis zehn der Hauptrunde, wäre ein Erfolg, sagte Matthias Lautenschläger, geschäftsführender Gesellschafter der Academics. Den Ligaverbleib als Saisonziel ausrufen wollte er dann aber doch nicht. „Aber wir wollen nichtsdestotrotz so früh wie möglich die zehn Siege einfahren, um das schonmal abgehakt zu haben“, wurde der Heidelberger in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Die Erwartungen, eine Saison wie 2024/25 zu wiederholen, dämpften er und Erfolgstrainer Jansson vor dem Saisonstart aber klar. Große Sorgen wurden aber nicht erwartet. Der Kader war größtenteils zusammengeblieben. Nur Leistungsträger Ryan Mikesell – seit Januar wieder zurück – und Bakary Dibba kehrten Heidelberg in der Sommerpause den Rücken.

SAP-Arena gegen Bayern ausverkauft

Nun, rund ein Dreivierteljahr später, droht nach dem Bundesliga-Aufstieg 2021 wieder der Gang ins Unterhaus. Die Heidelberger erzielen im Schnitt die wenigsten Punkte der Liga pro Spiel, haben die zweitschlechteste Dreierquote vorzuweisen und greifen obendrein pro Spiel die zweitwenigsten Rebounds ab. „Das ist in dieser Saison ein Thema“, sagt Lautenschläger über letztgenannten Punkt. Im BBL-Pokal war nach drei Spielen, im Viertelfinale Schluss. Der Ausflug nach Europa war nach überstandener Gruppenphase in der Zwischenrunde beendet. Auf der Bank hat seit Ende Februar Janssons bisheriger Co-Trainer Carlo Finetti das Sagen.

Dem Publikumsandrang im 2021 eröffneten heimischen SNP Dome tut der Abstiegskampf indes keinen Abbruch. Immer wieder sind die Heimspiele am Neckar ausverkauft. Nur die beiden Gastspiele in der SAP-Arena zu Mannheim Ende 2025 blieben mäßig besucht. 6623 Zuschauer sahen die üble 67:100-Klatsche gegen Bonn, kurz nach Weihnachten. 7830 Plätze waren beim 75:80 gegen Frankfurt drei Tage später belegt. Die SAP-Arena fasst bei Basketball-Spielen laut BBL 14.713 Zuschauer. „Das war ein wenig ambitioniert“, sagt Lautenschläger rückblickend über die beiden Gastspiele zwischen den Jahren. Es geht aber auch besser. Mitte Januar 2025 war die Halle bei einem früheren Gastspiel der Heidelberger gegen den FC Bayern München ausverkauft.

„Heidelberg bleibt interessant“

Die Besucherzahlen geben Lautenschläger recht, wenn er sagt, dass das Interesse an den Academics auch dem Abstiegskampf zum Trotz hoch ist. Es pilgern auch viele Pfälzer zu den Partien im SNP Dome. Natürlich hilft die sportliche Lage nicht dabei, die Academics auch jenseits der Rhein-Neckar-Region attraktiver zu machen. Aber: „Der Standort Heidelberg bleibt interessant“, sagt Lautenschläger.

Aber erst einmal geht es am Samstag, 20 Uhr, für die Heidelberger im Abstiegskampf weiter. Dann treten sie bei den EWE Baskets Oldenburg an. Was Mut macht: Das Hinspiel ging 80:78 an die Academics.