Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem perfekten Einstand stehen die MLP Academics Heidelberg am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen die Riesen Ludwigsburg vor ihrer Heimpremiere in der Basketball-Bundesliga. Eine Euphorie ist in Heidelberg noch nicht entstanden.

Die sportliche Vorlage hätte nicht passgenauer sein können, denn mit einem unerwarteten 85:74-Auswärtssieg beim Mitteldeutschen BC machten die Academics perfekte Werbung in eigener Sache. Die Menschen