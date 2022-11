Die Athleten des AC Mutterstadt haben den deutschen Vizemeister SV Germania Obrigheim am Samstagabend überraschend in die Knie gezwungen. Speyer unterlag bei Tabellenführer Samswegen.

Vor den Augen von Bundestrainer Almir Velagic siegte vor 350 begeisterten Zuschauern das AC-Sextett mit 821,2:818,6 (2:1). Dabei lagen die Mutterstadter nach dem Reißen noch mit 303,1:318,3 im Hintertreffen. Im Stoßen, ihrer Paradedisziplin, erhöhten Nina Schroth und ihre Kollegen die Schlagzahl. Die gut aufgelegte Nationalheberin steigerte ihre Bestleistung auf 124 Kilogramm und brachte sehr gute 140 Relativpunkte in die Wertung ein.

Stark am Eisen präsentierte sich auch Max Lang. Vier Wochen vor den Weltmeisterschaften in Bogota brachte Lang 184 Kilogramm zum Ausstoß und avancierte mit 181 Relativpunkten zum besten Heber der Veranstaltung. Die höchste Last des Kampfes wuchtete der niederländische Superschwergewichtler Enzo Kuworge mit 227 Kilogramm in die Höhe. Die Mutterstadter profitierten davon, dass die Gäste aus Obrigheim nicht ihre besten ausländischen Stars am Start hatten.

Der mit 1730 Einwohnern bei weitem kleinste Veranstaltungsort der 1. Gewichtheber-Bundesliga war zu groß für den AV 03 Speyer. Der nach zwei Wettkämpfen der Saison 2022/23 die Tabelle anführenden SSV Samswegen hielt den Titelverteidiger mit 884,0:736,3 Kilogramm und 3:0 Kilopunkten deutlich auf Distanz.

Die Niederlage kam für AV-Abteilungsleiter Frank Hinderberger „nicht unerwartet, konnten wir doch nicht in bester Formation antreten“: Teamkapitän Jürgen Spieß fiel aus familiären Gründen aus, der Albaner Briken Calja konnte kurz nach einer Schulteroperation nicht an die Hantel. So bot Speyer neben dem laut Hinderberger „längst in Gewichtheber-Rente“ gegangenen Ehepaar Ivonne und Marcel Schwarz auch zwei kurzfristig engagierte Engländer auf: Noorin Gulam und Christopher Murray, beide international renommiert. Speyers Spitzenleute, die sich bei Höchstleistungen zurückhaltenden WM-Kandidaten Lisa Marie Schweizer und Simon Brandhuber, belegten in der (internen) Einzel-Gesamtwertung mit 132,0 und 155,0 Kilopunkten Mittelplätze.