Das kühle Geschäftsgebaren der Ironman-Gruppe stößt unter Triathleten zunehmend auf Unverständnis. Eine beliebte Veranstaltung wie die im Kraichgau wird ins nächste Jahr verschoben, die Startgelder aber einbehalten.

Unter Triathleten war es so etwas wie der ideale, weil idyllische Einstieg in die Saison der Leiden: Schwimmen im Hardtsee mit seinem klaren Wasser, Radfahren in der hügeligen Landschaft