Der Neustart in den Billie Jean King Cup geht für das deutsche Frauen-Tennisteam schief. Nach einer Niederlage gegen Portugal endet das Duell mit Schweden am Abend vor einer Entscheidung.

Oeiras (dpa) - Die deutschen Tennis-Frauen haben beim Billie Jean King Cup einen schwachen Neustart hingelegt und müssen um eine schnelle Rückkehr in die Weltgruppe bangen. Das Team von Cheftrainer Torben Beltz verlor in Oeiras nahe Lissabon zunächst gegen Gastgeber Portugal (1:2) und gewann dann nur eines der beiden Einzel gegen Schweden. Die Entscheidung im Doppel fällt erst am Donnerstag.

Am Donnerstag auch gegen Dänemark

Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, muss die DTB-Auswahl Gruppenerster werden und in der K.o.-Phase unter die besten drei Mannschaften kommen. Letzter Gruppengegner nach dem Doppel gegen die Schwedinnen ist am Donnerstag Dänemark. Selbst ein weiterer Abstieg ist nach dem durchwachsenen Auftakttag möglich.

Dabei war es für die deutschen Damen in Oeiras erfolgreich losgegangen. Beim Start gewann Noma Noha Akugue das erste Einzel gegen Matilde Jorge mit 6:4, 7:5. Anschließend verlor Ella Seidel allerdings überraschend das zweite Einzel gegen Francisca Jorge mit 2:6, 5:7. Im entscheidenden Doppel unterlagen Tessa Johanna Brockmann/Akugue schließlich mit 1:6, 5:7 den Jorge-Schwestern.

Seidel verhindert zweite Niederlage

Gegen Schweden unterlag Noha Akugue ihrer Rivalin Caijsa Wilda Hennemann mit 6:7 (6:8), 4:6. Seidel setzte sich im Anschluss vor sehr spärlicher Kulisse deutlich 6:1, 6:3 gegen Außenseiterin Kajsa Rinaldo Persson durch. Nur mit einem Sieg im Doppel besteht weiter eine Chance auf den für einen Aufstieg nötigen Gruppenplatz eins.

Für den neuen Cheftrainer Beltz und sein kaum erfahrenes Team droht in Portugal ein weiterer Abstieg. Die DTB-Auswahl war zuletzt aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cup abgestiegen. Eva Lys fehlt Beltz und seinem Team in dieser Woche.