Vor und nach dem Nations-League-Spiel gegen Deutschland hat es bei der Ukraine positive Corona-Tests gegeben. Ein Schweizer Amtsarzt schickte das Team nun in Quarantäne. Das Länderspiel in Luzern fällt aus. Die UEFA-Kontrollkommission muss nun entscheiden.

Luzern (dpa) - Wegen weiterer Corona-Fälle bei der ukrainischen Nationalmannschaft nach dem Deutschland-Spiel ist die Nations-League-Begegnung in der Schweiz abgesagt worden.

Drei Fußball-Profis und ein Betreuer wurden kurz vor der Partie in Luzern positiv getestet. Bei der 1:3-Niederlage in Leipzig gegen Deutschland standen Ruslan Malinowskij und Junior Moraes genauso auf dem Platz wie die am Vortag ebenfalls positiv getesteten Jewgeni Makarenko und Eduard Sobol.

Nach den Corona-Befunden wurde das gesamte Team und der Betreuerstab der Ukrainer nochmals getestet, die PCR-Abstriche waren angeordnet worden. Weil es nun erneut vier positive Fälle gab, schickte der Luzerner Kantonsarzt die gesamte Mannschaft von Trainer Andrej Schewtschenko in Quarantäne.

Wie die Europäische Fußball-Union mitteilte, ist auch eine Verlegung um einen Tag nicht möglich, da die Ukrainer keine Ersatzmannschaft zusammenbekommen. Nun müsse die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der UEFA entscheiden, hieß es vom Kontinentalverband.

Bundestrainer Joachim Löw hatte sich über die positiven Testergebnisse der Ukrainer „überrascht“ gezeigt. Schließlich seien die Testungen der Ukrainer vor dem Spiel alle negativ gewesen, meinte Löw. „Unser Arzt hat noch einmal versichert, dass wir keine Angst haben brauchen“, sagte der Bundestrainer.

In Leipzig hatten die Gesundheitsbehörden keine Team-Quarantäne für die Ukrainer verhängt, sondern nur weitere Testungen empfohlen sowie eine Kontakt-Nachverfolgung bei den positiv getesteten Akteuren vorgenommen. Vor dem Deutschland-Spiel waren die Corona-Tests der Ukrainer dann negativ gewesen.

