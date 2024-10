Es ist nur ein Punkt pro Rennen. Das kann am Ende aber entscheidend sein. Vom kommenden Jahr an wird es den Bonus-Zähler nicht mehr geben.

Paris (dpa) - Der Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde wird in der Formel 1 wieder abgeschafft. Der Motorsport-Weltrat des Internationalen Automobilverbandes segnete die Entscheidung in einer teils digitalen Sitzung am Donnerstag in Paris ab. Den zusätzlichen Zähler für denjenigen Piloten, der die schnellste Rennrunde in einem Grand Prix gefahren und unter die Top Ten gekommen ist, wird es nicht mehr geben. Er war ab 2019 erneut verliehen worden. Eine Erklärung für die Entscheidung gab es zunächst nicht vom Weltverband.