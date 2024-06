Die Position von Martin Kind, bisher Geschäftsführer der Hannover 96 Management-Gesellschaft, steht auf der Kippe. Das zeichnete sich am Dienstag am Bundesgerichtshof in Karlsruhe ab.

Der BGH verhandelte in letzter Instanz, ob die Abberufung des Managers im Juli 2022 wegen Kompetenzüberschreitung null und nichtig ist oder nicht. Bisher hatte Martin Kind zwei Prozesse gegen den Zweitligisten