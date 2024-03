Der Norweger Jarl Magnus Riiber dominiert wie kaum ein anderer Wintersportler. In diesem Jahr hat er eine denkwürdige Serie hingelegt.

Oslo (dpa) - Jarl Magnus Riiber hat seine beeindruckende Erfolgsserie im Weltcup der Nordischen Kombinierer ausgebaut und ist 2024 noch unbesiegt. Der 26 Jahre alte Norweger hat nach dem Erfolg in Oslo zwölf Einzelsiege in diesem Jahr eingefahren und steht längst als Gesamtgewinner im Weltcup fest.

Am vergangenen Wochenende gab es in Österreichs Johannes Lamparter zwar mal einen anderen Sieger. Das lag aber daran, dass Riiber auf das Wettkampf-Wochenende verzichtet hatte.

Saisonfinale in Trondheim

Nach einem Großschanzensprung und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf landete Riiber diesmal 1:10 Minuten vor Verfolger Lamparter. Es war für den Rekordhalter der bereits 73. Einzelerfolg im Weltcup. Das Podium komplettierte Kristjan Ilves aus Estland. Der beste Deutsche war Manuel Faißt auf Rang sieben, er hatte fast drei Minuten Rückstand. Das Saisonfinale steht am nächsten Wochenende in Trondheim, dem WM-Ort von 2025, an.

Bereits am Samstag hatte Ida Marie Hagen am Ende eines ungewöhnlichen XXL-Wettkampfs, der von Donnerstag bis Samstag dauerte, einen Einzelerfolg sowie den Sieg im Gesamtweltcup der Nordischen Kombiniererinnen eingefahren. Die 23 Jahre alte Norwegerin gewann vor ihren Landsfrauen Mari Leinan Lund und Gyda Westvold Hansen. Nach dem Erfolg ist Hagen das Gelbe Trikot der Gesamtführenden bei einem verbleibenden Rennen nicht mehr zu nehmen.