Die Eulen Ludwigshafen halten gegen den Tabellenvierten 1. VfL Potsdam gut mit – müssen am Ende aber eine knappe 33:34-Niederlage verarbeiten.

Fehlende Leidenschaft und Mentalität kann man der Mannschaft der Eulen Ludwigshafen nicht vorwerfen. Am Ende verlor das Team von Michael Haaß am Sonntag hauchdünn mit 33:34 (15:17) gegen den Tabellenvierten 1. VfL Potsdam vor 1742 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle. Dabei wäre ein Punkt im Abstiegskampf der Zweiten Bundesliga enorm wichtig gewesen. Aktuell befinden sich die Eulen als Tabellenfünfzehnter (22:40) immerhin noch vier Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz, auf dem die HSG Krefeld (18:44) rangiert.

Trainer Michael Haaß fand nach dem Spiel die richtigen Worte zu einem bis in die Schlussminuten packenden Spiel: „Wenn wir das Ergebnis weglassen, dann hatten wir einen schönen Abend. Die Mannschaft hat den Kampf verinnerlicht und alles auf dem Parkett gegeben. Am Ende machen wir zwei, drei Fehler zu viel, die Potsdam entscheidend für sich nutzt“.

Eine gute und eine schlechte Nachricht gab es vor dem Spiel aus dem Eulen-Lager zu berichten. Positiv: Abwehr-Ass Mihailo Ilic kehrte nach einem Mittelfußbruch und neun Spielen wieder in das Team zurück. Dagegen musste der zuletzt stark aufspielende Kreisläufer Lars Röller pausieren. Der Hüne hat sich eine Mittelfußverletzung zugezogen und muss möglicherweise sogar operiert werden. Das ist ganz bitter für die Rothemden, weil am Kreis bereits Kapitän Freddy Stüber ausgefallen ist.

„Die Verletzung von Lars kommt zu einer Unzeit. Möglicherweise kann Freddy im nächsten Spiel wieder zur Verfügung stehen. Wir hoffen auf seinen Einsatz“, sagte Haaß.

Die Gäste aus Potsdam erwischten den besseren Start und führten durch Nils Fuhrmann mit 9:6 (12.). Die motivierten Gastgeber nahmen den Kampf an und glichen mit einem 3:0-Lauf (Schmitt, zwei Mal Rene Zobel) zum 9:9 aus.

Die „Big Points“ gehen nach Potsdam

In dieser Phase glänzte Torwart Mats Gruppe, der Ziga Urbic in der 15. Minute ablöste, mit starken Reflexen im Kasten und brachte sein Team immer wieder heran. Am Ende standen an seinem 23. Geburtstag gute acht Paraden zu Buche. Das war kein Trost für die vermeidbare Niederlage. „Wir haben wirklich alles reingehauen und machen vor unseren Fans ein gutes Spiel. Im Gegensatz zu Potsdam machen wir in der Crunchtime nicht die Big Points. Deshalb verlieren wir. Die verlorenen Punkte für den Klassenerhalt holen wir uns im nächste Spiel zurück.“

In die zweite Hälfte ging es mit einem Doppelschlag von Marc-Robin Eisel. Der Ludwigshafener Spielmacher war mit acht Treffern unermüdlicher Antreiber im Angriff. Rückkehrer Mihailo Ilic sorgte drei Minuten vor Schluss für 31:32. Kian Schwarz glich sogar aus.

Dann schlichen sich Fehler ein, die die Gäste gnadenlos ausnutzen. Auch Torwart Mats Grupe war machtlos. Das 33:34 durch Rene Zobel kam zehn Sekunden vor Abschluss zu spät. Der Kampf auf Augenhöhe wurde nicht belohnt.

„Diese Niederlage tut weh, weil wir wirklich alles versucht haben. Ich bin froh, dass ich wieder dabei sein durfte. Auch wenn ich mit meiner Leistung zufrieden war, bin ich natürlich noch nicht bei 100 Prozent. Der kurzfristige Ausfall von Lars hat uns geschadet.“

Am 23. Mai im Heimspiel gegen die TuS Ferndorf gibt es für Ilic und sein Team die Möglichkeit für die nächsten Punkte zum Klassenerhalt.