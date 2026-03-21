Der Karlsruher SC feiert einen wichtigen und befreienden Sieg. Im Freudenbecher schwimmt allerdings ein dicker Wermutstropfen.

Karlsruhe. Es soll ja schon einmal vorgekommen sein, dass Funktionsträger des Fußballs Entscheidendes verpassen, weil sie just im Moment dramatischer Wendungen in einem Aufzug stecken, um von der Tribüne an den Spielfeldrand zu gelangen. Man denke nur an das Champions-League-Finale 1999. Als Franz Beckenbauer in Barcelona seinen Sitzplatz verlässt, um rechtzeitig zur Siegerehrung zu kommen, führt der FC Bayern München 1:0. Als der „Kaiser“ im Erdgeschoss des Camp Nou durch die Katakomben schreitet, hat Manchester United die Partie gedreht. Beckenbauer ist ebenso konsterniert wie die beiden Herren, die er im Schlepptau hat: Boris Becker und Uefa-Präsident Lennart Johansson.

Ganz so bedeutend wie jene Partie war das Zweitligaduell am Freitagabend zwischen dem Karlsruher SC und der SpVgg Fürth freilich nicht. Doch es gab auch da einen Mann, dem Wegweisendes entging; was allerdings andere Emotionen freisetzte als einst in Barcelona. Es stand 1:1, als Timon Pauls sich auf der Tribüne des Wildparkstadions verabschiedete. Unten angekommen, stellte er fest: Die Seinen lagen 2:1 vorne, der eingetauschte Shio Fukuda hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit getroffen. Damit nicht genug: In der siebten Minute der „Verlängerung“ bugsiert Fabian Schleusener den Ball zum Endstand ins Netz – und Pauls, Direktor Profifußball des KSC, spurtet los, um sich mitten in die Jubeltraube zu stürzen.

„Ich bin normalerweise recht zurückhaltend, aber da hält es mich auch nicht“, sagte Pauls später mit einem Strahlen im Gesicht, „ich war heute früh eigentlich schon laufen, aber diesen Sprint konnte ich noch anziehen. Ich habe mich in den letzten Wochen darauf vorbereitet, der Sprint war geplant.“ Natürlich war er das nicht, doch Pauls’ „Ausbruch“ bewies, dass sich einiges an Druck gestaut hatte. Nach dem mitnichten derbygemäßen Auftritt beim 0:3 in Kaiserslautern drohte auch das Heimspiel gegen Fürth in die Hose zu gehen, bei Halbzeit lag der KSC 0:1 zurück.

Ein Tritt in den Allerwertesten

Dzenis Burnic hatte die Gäste mit einem groben individuellen Schnitzer zum Toreschießen eingeladen. Derartige Fauxpas sind ein wiederkehrendes Muster. „Wir sind relativ konstant, dass wir Aussetzer haben“, bemerkte Pauls. Auch die Offensive darbte im ersten Abschnitt. Eine einzige (jedoch große) Chance durch Roko Simic, mehr wollte sich nicht kreieren lassen.

Christian Eichner ließ das Gesehene die Zornesader schwellen. „Ich habe den einen oder anderen angesprochen, ob er vielleicht Zeit hat, mitzuspielen“, sagte der Karlsruher Cheftrainer nach der Partie, „denn wenn nicht, müssen wir uns freitags um 18.30 Uhr auch nicht zum Fußball treffen. Ab und an braucht es einen Tritt in den Allerwertesten“. Es gab, wie Rafael Pinto Pedrosa berichtete, in der Pause „ein bisschen Feuer“. Der 18-jährige Außenverteidiger musste sich nicht angesprochen fühlen. Er war es auch, der in der 46. Minute den so wichtigen Ausgleich markierte.

Lob und Forderung

Im Anschluss entwickelte sich eine offene Partie. Dass der KSC sie auf seine Seite zog, versöhnte den Anhang, der seine Elf allerdings durchweg antrieb. Trotz Derby-Desaster, trotz mäßiger erster Hälfte. „Solch eine Unterstützung ist schwierig in Worte zu fassen“, sagte Eichner. Der 43-Jährige war am Ende ebenso zufrieden wie Timon Pauls, der protokollierte: „Ich glaube schon, dass man heute eine andere Intensität gespürt hat, vor allem in der letzten halben Stunde. Ich habe jeden bereit gesehen.“ Pauls’ Zusatz darf mit Blick auf das Auswärtsspiel in 14 Tagen bei Schalke 04 als Aufforderung verstanden werden: „Es wäre nur schön, wenn jetzt nicht wieder der Abfall kommt.“

Niederschmetternd: Lilian Egloff liegt verletzt auf dem Rasen. Abermals droht ihm eine längere Zwangspause. Foto: IMAGO/Zink

Ein einziges Freudenfest feierte der KSC allerdings nicht. Offensivhoffnung Lilian Egloff, gerade erst von einer schweren Verletzung genesen, sank Mitte der ersten Spielhälfte rücklings auf den Rasen, schlug die Hände vors Gesicht und vergoss bittere Tränen. Offenbar ahnte Egloff sofort, dass eine Verletzung vorliegt, die ihn abermals für lange Zeit zur Pause zwingt. Das vermutet auch Christian Eichner: „Wenn es schnalzt im Oberschenkel, habe ich kein gutes Gefühl. Für Lilian ist das eine große Tragik.“

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