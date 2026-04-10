In diesen Tagen feiern die Eulen den Aufstieg in die Zweite Liga vor 30 Jahren. Das Heimspiel am Freitag gegen den VfL Lübeck-Schwartau fungiert als Traditionsspiel.

6. Juni 2019, Pfingstsonntag, Friedrich-Ebert-Halle Ludwigshafen. Letzte Auszeit. „Männer, wir holen das“, sagt Trainer Benjamin Matschke eine Minute vor dem Abpfiff zu seinen Spielern.

30:30, das reicht nicht. Ein Tor fehlt. Noch ein Freiwurf, noch einer. Der letzte Schuss von Stefan Salger wird geblockt, Freddy Stüber reagiert am schnellsten, schnappt sich den Abpraller und gibt den Ball zu Jonathan Scholz, der Linksaußen trifft zum 31:30 der Eulen Ludwigshafen im Spiel gegen GWD Minden. Die Eulen bleiben in der Bundesliga. Es war der vielleicht größte Moment in den 30 Bundesliga-Jahren des Klubs, weil er so spektakulär war: Denn die Rettung der Eulen war nur möglich, weil die Mitabstiegskonkurrenten SG BBM Bietigheim und der VfL Gummersbach 25:25 spielten. Wie realistisch war das denn vor dem Spiel?

Die Eulen als Marke

Die drei Klubs verbuchten so jeweils 14 Punkte, die Eulen hatten das um einen Treffer bessere Torverhältnis. „Es war sensationell“, betont Freddy Stüber – und verweist auf den völlig überraschenden Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen zehn Tage zuvor.

Die Eulen sind längst eine Marke. 2010/2011, 2014/2015 und von 2017 bis 2021, insgesamt sechs Jahre, spielten sie in der Bundesliga. Die ersten beiden Aufstiege gelangen mit Trainer Thomas König, den dritten machte Ben Matschke perfekt. In der ewigen Tabelle der Zweiten Liga rangieren die Eulen hinter dem TV Emsdetten und dem TV Hüttenberg auf dem dritten Platz. Stichwort Hüttenberg. Das Pendel hätte im vergangenen Juni beinahe umgeschlagen, jetzt kämpften die Eulen gegen den Abstieg in die Dritte Liga und schafften erst Sekunden vor Schluss durch den Treffer von Alexander Falk im Spiel gegen Hüttenberg den Klassenerhalt.

Der Startschuss in Amorbach

Der Startschuss für die bewegte Bundesliga-Geschichte erfolgte am 30. April 1995. Im Rückspiel um den Aufstieg gewann die TSG Friesenheim, erst 2017 wurde das Bundesliga-Team aus Marketinggründen in Eulen Ludwigshafen umgetauft, in der zweiten Verlängerung in Amorbach mit 24:23 gegen den TV Kirchzell – durch das Tor von Michael Pfeil, der seitdem als Held von Amorbach firmiert. Er relativiert: „Wir waren alle Helden, alle Spieler, die Fans, der Trainer, der Manager, die Visionäre.“

In der Rückschau erinnert er an die Männer der ersten Stunde wie Herbert Schuler, Winfried Kaiser, Rudolf Heßler oder Günter Gleich. „Fünf Aufstiege in sechs Jahren, ich glaube, das ist einmalig“, betont der frühere Manager Günter Gleich mit Blick auf den Weg von der A-Klasse in die Zweite Liga. Gleich war jahrelang der Mann, der im Hintergrund mit Geschäftsführer Werner Fischer die Strippen zog. Das Gerüst der Mannschaft: Jungs aus den eigenen Reihen, Thorsten Laubscher, Uli Spettmann, Axel Wilbrandt oder Stephan Pfeiffer.

Wilfried Job als Aufstiegstrainer

Trainer der Aufstiegsmannschaft war Wilfried Job, der die Arbeit Franz Hutters fortsetzte. „Ganz wichtig für die Entwicklung des Vereins war es, dass die Mannschaft im ersten Jahr nicht gleich wieder abgestiegen ist“, sagt Job. Nach dem Sprung in die Zweite Liga trennten sich der Coach und der Verein, die TSG holte Job aber in der Not Ende des Jahres zurück, als zwei Trainerpersonalien nicht aufgingen. Einer der wichtigsten Persönlichkeiten für Wilfried Job: Theo Spettmann, der frühere Vorstandssprecher der Südzucker AG in Mannheim. Theo Spettmann – ein Mann des Ausgleichs. „Er fand immer eine Lösung. Solche Zustände wie heute wären bei ihm nicht möglich gewesen“, sagt Job. Ja, die Eulen sind vom Weg abgekommen, der anhaltende Streit im Gesellschaftergremium hat den Klub viel Ansehen gekostet.

Wegmarken, Meilensteine: der Umzug von der Heinrich-Ries-Halle in die Friedrich-Ebert-Halle, die „Jagdfieber“-Kampagne in der Saison 2008/2009, sie unterstrich die Ambitionen des Vereins. Die Eulen wissen, wie Drama geht: 2009 war die Mannschaft in der Relegation gegen die TSV Hannover-Burgdorf im Grunde schon aufgestiegen, kassierte aber durch einen Freiwurf von Jacek Bedzikowski Sekunden vor Schluss noch ein Tor. Ein Jahr später klappte es dann. Trainer Thomas König blieb neun Jahre, viel länger als seine Vorgänger Michael Biegler, Atli Hilmarsson und Alexander Rymanow.

Lew Woronin hoch dekoriert

Der am höchsten dekorierte Spieler der Eulen Ludwigshafen in den vergangenen 30 Jahren war Lew Woronin. Der russische Rechtsaußen kam 1998, war Olympiasieger, Weltmeister und Europameister, blieb zehn Jahre, und verblüffte in all den Jahren mit seinen Toren aus den ungewöhnlichsten Winkeln. Später wurde er Co-Trainer der russischen Auswahl.

Für etliche Spieler war der Verein das Sprungbrett zu einer großen Karriere. Da ist das Eigengewächs Christian Dissinger, der 2016 mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister in Polen wurde, genau so wie Erik Schmidt. Hendrik Wagner gelang ebenso den Sprung in die Nationalmannschaft wie Nico Büdel oder Evgeni Pevnov. Dominik Mappes spielte sich in das Blickfeld von Bundestrainer Alfred Gislason.

Am Freitag Legendentag

„Männer, wir schaffen das“, sagt am Freitagabend bestimmt auch Trainer Michael Haaß in der letzten Auszeit zu seiner Mannschaft. Mit einem Sieg gegen den VfL Lübeck-Schwartau würden die Eulen der Gegenwart die Feierlichkeiten krönen. Viele Asse von einst kommen. Und Ben Matschke wird ganz genau hinschauen.