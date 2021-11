Ab kommendem Mittwoch soll in Rheinland-Pfalz die 2G-Regel gelten. Das hat auch Auswirkungen auf den Sport. Sowohl auf den Trainingsbetrieb als auch für Veranstaltungen mit Zuschauern. Die großen Sportverbände in der Pfalz sind vorbereitet. Aber natürlich auch beunruhigt. Zwei Beispiele.

In Sachsen und seit Freitag auch in Sachsen-Anhalt ist bereits der Spielbetrieb für die Handballligen eingestellt. Soweit soll es in der Pfalz einstweilen nicht kommen, sagt Sandra Hagedorn, Geschäftsführerin des Pfälzer Handballverbandes. „Wir wollen den Spielbetrieb am Laufen halten, weil das für unsere Vereine wichtig ist“, betont sie für die Ligen bis einschließlich Pfalzliga, für die der PHV verantwortlich ist. „Aber wer weiß, was in zwei, drei Wochen ist?“, blickt sie sorgenvoll auf die Inzidenzen.

Auch für die Oberliga, bei denen die Verbände Saarland, Rheinhessen und Rheinland mit im Boot sind, gebe es derzeit keine Pläne, den Spielbetrieb zu stoppen. Allerdings, so betont die Geschäftsführerin, werde man es generell den pfälzischen Vereinen erleichtern, coronabedingt kurzfristig und ohne Strafen Spiele oder Turnierteilnahmen abzusagen.

Informationsaustausch vor Spielen

Schon jetzt tauschten Handballvereine im Vorfeld Informationen zum Impfstatus ihrer Spieler aus, soweit diese vorliegen. Denn wenn laut Coronaverordnung nur zehn Ungeimpfte in die Halle dürften und bereits fünf Spieler nicht immunisiert sind, muss der gastgebende Verein bei den Zuschauerkontrollen sehr genau hinschauen. Das hätten die Vereine gut im Griff, Probleme bei den Einlasskontrollen habe es ihres Wissens nach noch nicht gegeben.

Der Verband hat zudem bei sich selbst die Bremse gezogen. Das Stützpunkttraining für die besten pfälzischen Handballer der Altersklasse U 12 ist ausgesetzt, weil Kinder dieses Alters noch gar nicht geimpft werden dürften. Bei den Älteren ist die Teilnahme freiwillig, Tests sind Pflicht. Am besten solche von offiziellen Stellen, notfalls aber auch unter Aufsicht vor Ort.

Pfalzmeisterschaft schon mit 2G geplant

Thomas Beyerlein, Präsident des Leichtathletikverbands Pfalz, erwartet einstweilen keine Änderungen für den Wettkampf- oder Trainingsbetrieb im Freien. Wie es in der Halle weitergehe ab Mittwoch, das müsse der Verband anhand der künftigen Corona-Regelungen noch genau sondieren. „Es macht die Sache natürlich schwieriger“, sagt er. Die Hallen-Pfalz- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Januar seien aber ohnedies mit 2G geplant gewesen.

Zudem hat der Verband schon in die Wege geleitet, dass seine besten Nachwuchsathleten in einen Pfalzkader eingegliedert werden. „Unsere Hoffnung ist, dass sie dann als Leistungssportler eingestuft werden und weiterhin ihrem Sport nachgehen dürfen“, sagt der Präsident.

Werbeaktion für Nachwuchs läuft

Was 2G und womöglich ein erneuter Lockdown für die Vereine insgesamt bedeuten wird, darüber macht sich Martin Schwarzweller, Präsident des Sportbunds Pfalz, Gedanken. Denn wegen des Lockdowns im vergangenen Jahr hatten viele Vereine – vor allem die großen, von ihrer Struktur her unpersönlicheren – Mitglieder verloren. „Im Sommer haben wir da einiges wieder aufgeholt; etwa durch Kinderturn- oder Schwimmkurse. Aber wir wissen nicht, was nun wieder passiert.“ Gemeinsam mit dem Sportministerium des Landes läuft daher eine Aktion, die Vereine belohnt, die neue junge Mitglieder werben. 15 Euro gibt es pro Kind, das zwischen September und Ende November eintritt.

In einem Punkt kommt Schwarzweller aber zu einem positiven Befund. Während im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit der Landespolitik mit den Sportverbänden bei den immer neuen Corona-Verordnungen sehr schwierig gewesen sei, habe es hier eine deutliche Besserung gegeben, seit das Sportministerium mit eingebunden sei. „Wir fühlen uns viel besser informiert.“