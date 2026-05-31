Eine Woche nach dem vorzeitigen Klassenverbleib zeigen die Eulen beim 29:33 bei Absteiger Oppenweiler/Backnang in der zweiten Halbzeit eine peinliche Vorstellung.

Der bisher noch sieglose Zweitliga-Absteiger Oppenweiler/Backnang hat im letzten Heimspiel doch noch seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Ausgerechnet gegen die enttäuschende Mannschaft der Eulen Ludwigshafen. Eine Woche nach dem vorzeitigen Klassenverbleib verlor der Tabellenzwölfte mit 29:33 (16:15).

Den verdienten Sieg des in der Tabelle weit abgeschlagenen Schlusslichts hielt am Ende Janis Boieck mit zwölf Paraden fest. Der Torwart, der bei der Verabschiedung als Aufstiegsheld gefeiert wurde, wechselt zur neuen Saison nach Ludwigshafen. In der Statistik gehört Boieck zu den Top Ten der Torleute in der Zweiten Bundesliga.

Verlassen wird den Absteiger auch Malte Dederding ( TuS N-Lübbecke), der in der Schlussphase mit drei Toren in fünf Minuten die Eulen fast im Alleingang abschoss. Spätestens nach dem 32:29 in 58. Minute war die Niederlage des Tabellenzwölften besiegelt.

Den Gegner ins Spiel gebracht

Diese 20. Saisonniederlage war absolut unnötig, weil der Tabellenzwölfte fast die ganze Zeit das Spiel kontrollierte und mehrfach mit vier Toren (u. a. 23:19, 12:8) führte. Mit technischen Fehlern und unkonzentriertem Spiel brachten die Eulen die nie aufgebenden Gastgeber immer wieder in das Spiel.

„Nach dem Vorsprung, den wir immer wieder hatten, ist die Niederlage für die Mannschaft und die mitgereisten Fans sehr enttäuschend. Die Mannschaft hat unter großem Druck in den letzten Wochen gespielt und wollte unbedingt gewinnen. Das ist uns nicht gelungen“, entschuldigte sich Trainer Michael Haaß. Positiv in Erscheinung trat Kreisläufer Leon Hein, der achtmal bei neun Versuchen traf. „Die eigene Leistung spielt bei solch einer Niederlage keine Rolle. Wir haben nach dem Vorsprung gefühlt einen Gang zurückgedreht. Wir wollten eigentlich mit den Fans feiern“, sagte der enttäuschte Leon Hein.

Die Eulen hätten mit einem höheren Vorsprung in die Pause gehen müssen. Dabei sicherte Matteo Menges erst durch eine feine Einzelaktion mit dem Halbzeitpfiff die 16:15-Führung. Vorher wurde immer wieder durch Fehler der Vorsprung verspielt. Auffälligster Spieler in der Anfangsphase war René Zobel, der in den ersten sechs Minuten drei Mal ins Schwarze traf. Am Ende trat Zobel (vier Tore) kaum noch im Angriff in Erscheinung.

Wiedergutmachung kann die Mannschaft von Michael Haaß am Samstag betreiben. Zum Saisonabschluss kommt der TV 05/07 Hüttenberg in die Friedrich-Ebert-Halle.