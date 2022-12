Bei der Darts-WM in London sind mehr gesetzte Spieler in der dritten Runde vertreten als in jedem der vergangenen zehn Jahre.

London (dpa) - 29 von 32 Profis nahmen im Alexandra Palace nach einem Freilos die erste Hürde, ab diesem Dienstag (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) stehen dann vorrangig direkte Duelle zwischen den gesetzten Spielern an. Die einzigen drei Top-32-Profis, die bereits vor Weihnachten ausschieden, waren Ex-Europameister James Wade und sein englischer Landsmann Callan Rydz sowie der Nordire Daryl Gurney.

Deutschlands Nummer eins Gabriel Clemens könnte vom frühen Wade-Aus profitieren und hofft am Dienstagabend (20.15 Uhr) gegen den walisischen Außenseiter Jim Williams auf den Achtelfinal-Einzug. Der zweite deutsche Starter Martin Schindler ist gegen den englischen Vorjahresfinalisten Michael Smith am Dienstagabend klarer Außenseiter. Als Höhepunkt der dritten Runde gilt das Duell der beiden Ex-Weltmeister Gerwyn Price aus Wales und Raymond van Barneveld aus den Niederlanden.