In der ersten Partie des Olympia-Qualifikationsturniers holt die deutsche Mannschaftein 25 :25 (14:13) gegen Schweden. Erst ganz spät kommt das Team zum Ausgleich. Ein Spieler der Rhein-Neckar Löwen überragt. Am Samstag gegen Slowenien und am Sonntag gegen Algerien müssen Siege her.

Marcel Schiller lag noch am Boden. Alle deutschen Spieler liefen zu ihm. Sie gratulierten ihm, sie herzten ihn. Sie waren ja so froh. Durch ein Tor des Linksaußen fünf Sekunden vor Schluss