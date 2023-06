Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Krise bei den Eulen Ludwigshafen spitzt sich zu. Der Bundesliga-Absteiger kommt der Abstiegszone in der Zweiten Bundesliga immer näher. Nach der 23:28 (10:11)-Niederlage am Dienstagabend in Nordhorn-Lingen haben die Eulen nur noch acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Die Hiobsbotschaften reißen bei den Eulen Ludwigshafen nicht ab. Pascal Bührer, Max Haider, Jannek Klein, Jan Remmlinger und Hendrik Wagner – alle verletzt. Nun muss der abstiegsgefährdete