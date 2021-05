Zusammen gelang ihnen 2013 das größte Comeback der Segelgeschichte, ab Samstag sind sie die Kontrahenten beim Prada Cup im Hafen des neuseeländischen Auckland: Ben Ainslie, Chef des britischen Teams, trifft auf James Spithill, Co-Steuermann des italienischen Teams Luna Rossa. Es geht um den Einzug ins America’s Cup Match, wo Titelverteidiger Neuseeland wartet.

Ainslie und Spithill sind Ausnahmekönner, beide haben Segelgeschichte geschrieben. Der Brite, gerade 44 Jahre alt geworden, gewann viermal in Folge Olympia-Gold in der Jollen- und Ein-Mann-Segler-Klasse, zuletzt 2012 bei den Spielen von London. Er ist mehrfacher Weltmeister. 2013 schlug ihn Queen Elizabeth zum Ritter. Der Australier Spithill (41) war der jüngste Skipper, der je am Steuer einer America’s-Cup-Yacht stand (2000), er war der jüngste Steuermann, der je die älteste und prestigeträchtigste Segeltrophäe der Welt gewann (2010). Diesen Titel ist er mittlerweile los. 2017 triumphierte Neuseeland mit dem damals 26-jährigen Peter Burling.

Der Stern geht vor Valencia auf

Spithills Stern ging 2007 vor Valencia auf, als er als Steuermann des italienischen Luna-Rossa-Teams im Halbfinale des Louis-Vuitton-Cups das amerikanische Oracle-Team schlug. Seine Angriffslust in der Vorstartphase brachte ihm den Spitznamen Pitbull ein. Software-Milliardär Larry Ellison verpflichtete ihn für das 33. Duell um den America’s Cup gegen das schweizerische Team Alinghi, das er sich vor Gericht erstritten hatte. Spithill steuerte den 27 Meter langen Oracle-Trimaran, der erstmals mit einem Flügel anstelle eines Segels am Mast ausgerüstet war, 2010 zum Cup-Sieg. 2013 glückte Spithill die Titelverteidigung. Und das, obwohl Oracle mit zwei Strafpunkten belegt worden war und mit 1:8 gegen Neuseeland zurücklag. Ellison verpflichtete Ainslie, der nach dem 1:7 als Taktiker kam und für die Wende sorgte. Nach acht Siegen in Folge hieß es 9:8.

Beide sind auf einer Mission. Ben Ainslie will die Schmach der Briten tilgen, die 1851 die Erstauflage der Regatta verloren und seither nie gewonnen haben. Im Ineos-Team UK ist Ainslie Team-Patriarch, Skipper, Steuermann und charismatischer Anführer. Geldgeber ist Milliardär Jim Ratcliff, der gerade im lothringischen Hambach die Smart-Automobilfabrik gekauft hat. Nahe der deutschen Grenze sollen künftig Grenadier-SUVs gebaut werden, Nachbauten des ehemaligen Land Rover Defender.

Wer entscheidet zuerst sieben Wettfahrten für sich?

Hinter Luna Rossa steht Modezar Patrizio Bertelli. Seit mehr als 20 Jahren will er den America’s Cup gewinnen. Spithill soll ihm dabei helfen, auch wenn er an Bord nicht das alleinige Sagen hat. Der einzige Nicht-Italiener teilt sich den Job mit Francesco Bruni.

Wer zuerst sieben Wettfahrten für sich entschieden hat, gewinnt den Prada Cup und zieht ins America’s Cup Match ein. Die Rennen werden spannend. Die Boote mit ihren Unterwassertragflächen fliegen mit Geschwindigkeiten von bis 100 Stundenkilometern übers Wasser.