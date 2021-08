Wenn Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr) den TSV 1860 München empfängt, können bis zu 20.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion dabei sein. Wie die Roten Teufel am Montag mitteilten, wurde einem Antrag zur Erhöhung der Zuschauerkapazitäten nach Abstimmungen zwischen dem FCK und den lokalen Sicherheitsbehörden sowie im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit stattgegeben. „Die vorliegende Genehmigung gilt unabhängig des Inzidenzwerts in Kaiserslautern“, berichtet der FCK. Genau das hatte zuletzt für Ärger gesorgt. So durften beim DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach nur 5000 Besucher ins Stadion, weil die Inzidenz über dem kritischen Wert von 35 lag.

Der Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber läuft ab sofort im FCK-Onlineshop. Voraussichtlich am Mittwoch werde der freie Verkauf geöffnet. Der Vorverkauf ist bis Samstag, 9 Uhr, geöffnet. 1000 Gästefans sind unter den 20.000 Besuchern zugelassen. Laut Pressestelle der Stadt Kaiserslautern gilt diese Regelung auch für das Heimspiel gegen den FSV Zwickau am 28. August. Ins Stadion kann nur, wer ein Ticket besitzt und geimpft, genesen oder negativ getestet ist.