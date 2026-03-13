Janina Hettich-Walz sorgt mit ihrem vierten Platz beim Weltcup in Otepää für ein weiteres Ausrufezeichen im deutschen Biathlon-Team - und verpasst das Podest nur knapp.

Otepää (dpa) - Auf den letzten Metern wurde Janina Hettich-Walz noch abgefangen: Die deutsche Biathletin hat beim Weltcup-Sprint in Otepää das Podest um 1,7 Sekunden verpasst und wurde Vierte. Für Frauen-Trainer Sverre Olsbu Röiseland war es der erste Wettkampf an der Strecke nach seiner Krebsoperation.

Hettich-Walz lag lange auf Podestkurs, doch die Gesamtweltcup-Führende Lou Jeanmonnot aus Frankreich verdrängte die 29-Jährige noch. Tags zuvor hatte Philipp Nawrath im Sprint der Männer bereits mit Platz drei aus Sicht des Deutschen Skiverbandes überzeugt.

«Ein bisschen ärgerlich»

«Das ist schon ein bisschen ärgerlich, aber ich habe alles gegeben und kann mir nichts vorwerfen», sagte Hettich-Walz in der ARD. Den Sieg sicherte sich Jeanmonnots französische Landsfrau Julia Simon vor Lisa Vittozzi aus Italien. Die ersten vier Starterinnen trafen alle zehn Scheiben und legten so den Grundstein.

Coach Röiseland hatte am Mittwoch seine Krebs-Diagnose bei Instagram öffentlich gemacht. Nur wenige Tage nach dem Eingriff sagte der 35-Jährige aus Norwegen nun: «Ich fühle mich gut und es ist gut, wieder hier zu sein.»

Voigt kämpft am Schießstand

Ebenfalls fehlerfrei blieben Marlene Fichtner (23. Platz) und Vanessa Voigt (28.), wobei sich Voigt eine bessere Platzierung durch eine lange Schießzeit verbaute. Beim Stehendanschlag benötigte sie 1:12 Minuten. Normalerweise dauert eine Einlage etwa 25 Sekunden.

«Ich habe gemerkt, dass ich mich einfach total träge fühle, total müde. Auf der Strecke schlaucht es brutal - ich habe gekämpft, aber es ist, wie es ist», sagte Voigt.

Jeweils dreimal daneben schossen Julia Tannheimer (29.), Julia Kink (46.) und Selina Grotian (53.), die aber dennoch die Verfolgung am Samstag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) bestreiten dürfen.