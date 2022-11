Platz vier belegt der FCK nach 17 Spielen in der Zweiten Bundesliga. Wie es dazu kam, lesen Sie hier.

1. Spieltag: FCK – Hannover 96 2:1. Wird einst in den Annalen stehen „Wie alles begann“? Der Berg bebt. Wunderlich schießt den FCK in Front, Nielsen gleicht in der 80. Minute aus. Hannover drückt, doch Kraus lässt die Roten Teufel jauchzen. 2:1 in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Des Wahnsinns erster Teil. – Zuschauer: 40.579

2. Spieltag: Holstein Kiel – FCK 2:2. Ohne Reese wär’s schöner „g’wese“. Holsteins Offensiver, Vorname Fabian, wendet einen 0:1-Rückstand durch Hanslik in ein zwischenzeitliches 2:1. Boyd gleicht aus. – Zuschauer: 13.113.

3. Spieltag: FCK – FC St. Pauli 2:1. Zweites Heimspiel, zweiter Sieg. Boyd und Redondo legen vor, Boyd trifft aus zwei Metern den Pfosten. Medic glückt der Anschluss. – Zuschauer: 39.579.

4. Spieltag: FCK – SC Paderborn 0:1. Referee Jöllenbeck zeigt Zuck nach dessen Notbremse erst Gelb und deutet auf den Punkt, muss sich aber korrigieren. Platzverweis und Freistoß, da das Foul außerhalb des Strafraums war. Der FCK wehrt sich tapfer, Platte jedoch trifft. – Zuschauer: 33.098

5. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth – FCK 1:3. Die erste Halbzeit: furchterregend. Die Partie muss längst zu Fürther Gunsten gelaufen sein, doch nur Raschl trifft. Hercher, Wunderlich und Redondo bestrafen den Chancenwucher. Die Geburtsstunde der Lauterer „Zweite-Halbzeit-Auferstehung“. – Zuschauer: 12.500.

6. Spieltag: FCK – 1. FC Magdeburg 4:4. Wahnsinn, Teil 2. 1:0, 1:3, 4:3, 4:4 – bezeichnenderweise durch ein Eigentor. Beste Unterhaltung mit gerechtem Resultat. „Jumbo“ Klement ist erstmals dabei, auch Ritter und Wunderlich stehen auf dem Platz. Kreativität im Überfluss, Stabilität Mangelware. – Zuschauer: 35.642.

7. Spieltag: SV Sandhausen – FCK 0:0. Heimspiel im Hardtwald. Und sonst? Viel Sonne. – Zuschauer: 11.387.

8. Spieltag: FCK – SV Darmstadt 98 3:3. Wurde erwähnt, dass der FCK Comeback-Tugenden besitzt? 0:1, 0:2 – 3:2 Redondo in der 89. Minute. Und doch 3:3. Seydel trifft in der Nachspielzeit. Darf er das auf dem Betze so spät überhaupt? – Zuschauer: 38.380.

9. Spieltag: 1. FC Heidenheim – FCK 2:2. Luthe, der Gute, schätzt einen Ritter-Querschläger falsch ein, senst in der Not Heidenheims Beste um – Rot und Freistoß. Busch macht Husch, 2:1. Der doppelte Boyd sorgt für ein Remis. – Zuschauer: 11.189.

10. Spieltag: FCK – Eintracht Braunschweig 1:1. Tomiak egalisiert Lauberbachs Führung. Klement fliegt – und darf bleiben, weil der VAR interveniert und Schiri Röder sich korrigiert. – Zuschauer: 36.332.

11. Spieltag: Hamburger SV – FCK 1:1. 10.000 Fans fahren mit. Wahnsinn, Teil 3. Glatzel lässt den HSV jubeln, das 2:0 droht, Luthe hält einen Elfer – und Lobinger markiert den Ausgleich. In der 88. Minute. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Teufel am Feiern, mit Bier in der Hand. – Zuschauer: 57.000 (ausverkauft).

12. Spieltag: FCK – Jahn Regensburg 0:3. Der einzige Chancenlos-Auftritt des FCK. – Zuschauer: 33.060.

13. Spieltag. Hansa Rostock – FCK 0:2. Verpennter Anfang, mediokre Leistung, aber wegen Boyds Doppelschlag ein Sieg. – Zuschauer: 25.000.

14. Spieltag: FCK – 1. FC Nürnberg 0:0. Wenn eine Elf den Sieg verdient hat, dann der FCK. Doch Club-Torwächter Mathenia rettet dem harmlosen Gast einen Zähler. – Zuschauer: 46.895 (ausverkauft).

15. Spieltag: Arminia Bielefeld – FCK 2:3. Der Wahnsinn, Teil 4. Klement (Premiere!) und Opoku (Premiere!) schießen in Überzahl ein 2:0 heraus. Doch Lautern schlampt. Bielefeld gleicht aus – und kann einem leidtun: Hanslik markiert in der 88. Minute das 2:3. – Zuschauer: 24.651.

16. Spieltag: FCK – Karlsruher SC 2:0. Der Gast ist lange besser, hat 70 Prozent Ballbesitz. Eine hübsche Zahl, mehr nicht. Boyd und Redondo verzücken Lautern. – Zuschauer: 43.852.