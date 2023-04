Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ringen mit den Armen, dafür steht der Begriff „Armwrestling“: Auf gut deutsch Armdrücken. Am Samstag ermittelten die stärksten Armdrücker Deutschlands ihre Deutschen Meister in der Wasgauhalle in Pirmasens. Es war die 33. Auflage der Titelkämpfe.

Josia und Erino Schäfer aus dem südwestpfälzischen Höheinöd sind zusammen mit Patrick Peter die Ausrichter. Aber sie sind nicht nur Armwrestler sondern auch