Der SV Waldhof kann auch mit Spitzenklubs der Dritten Fußball-Liga mithalten. Allerdings nur mithalten. Für Zählbares fehlte es einmal mehr an Effektivität. Und so setzte es drei Tage nach dem ersten Saisonsieg mit 1:2 (1:1) auch die erste Niederlage der Spielzeit.

Zwei Chancen, zwei Treffer – Hansa machte es den Waldhöfern vor. Maurice Litka (43.) traf nach dem ersten geordneten Angriff zur Führung für die Gäste. John Verhoek sorgte später nach einer Freistoßflanke von Litka zur Entscheidung (48.). Der Rest war gute Abwehrarbeit der Gäste und das bekannte SVW-Unvermögen. So traf Marcel Costly, der direkt nach dem 1:2 ins Sturmzentrum gerückt war, aus bester Position nur die Latte (73.) Eine Viertelstunde zuvor war er von Julian Riedel abgeblockt worden. Es waren die besten Möglichkeiten zum Ausgleich für den Waldhof, der vor allem aus dem ersten Durchgang zu wenig mitnahm. Dominik Martinovic war vom Elfmeterpunkt aus gescheitert, setzte den an ihm selbst verursachten Strafstoß an den Pfosten (30.). Dabei war der Angriff keineswegs herausgespielt. Ein weiter Befreiungsschlag von Anton Donkor wurde zum Angriffsball weil sich Martinovic im Zweikampf gegen Sven Sonnenberg durchsetzte, der für seine Notbremse und nur Gelb sah. Immerhin war es ausgerechnet Martinovic, der direkt vor der Pause mit einem langen Bein noch zum Ausgleich traf. „Wir hatten uns in der Pause so viel vorgenommen und dann fangen wir so ein blödes Tor“, schimpfte der unglückliche Torschütze.

Suntat künftig auf der Trikotbrust

Die Waldhöfer spielten ohne den verletzten Hamza Saghiri. Auf der Bank hatte auch der lange verletzte Kapitän Marcel Seegert Platz genommen. Arianit Ferati, Onur Ünlücifci und Jan Just waren in die Startelf gerückt. Die wird sich demnächst ein wenig anders präsentieren. Nach RHEINPFALZ-Informationen wird künftig der Mannheimer Lebensmittelhändler Suntat die Brust des Drittligisten zieren und lässt sich dies dem Vernehmen nach einen niedrigen sechsstelligen Betrag kosten.

Bogenlampe flutscht durch die Finger

In Sachen Torchancen ließen sich beide lange Zeit. Hansa zunächst mit Vorteilen und einem staken Pressing, was aber nicht zu Torchancen führte. Trotzdem hatte Waldhof Glück. Ausgerechnet dem am Sonntag so starken Jan-Christoph Bartels flutschte eine Bogenlampe durch die Finger, aber er war dann doch noch rechtzeitig zur Stelle, stoppte den Ball vor der Torlinie. (25.). „Rostock hatte zunächst Übergewicht, war aber nicht zwingend“, bilanzierte SVW-Trainer Patrick Glöckler und betonte: „Wir haben gegen eine gute und abgezockte Mannschaft gespielt.“ Zumindest eines dieser Attribute fehlte seiner Mannschaft.

So spielten sieSV Waldhof: Bartels - Marx (82. Jurcher), Just, Hofrath, Donkor - Seegert - Costly, Christiansen, Ünlücifc (66. Gouida)i, Garcia (46. Boyamba) – MartinovicFC Hansa Rostock: Kolke - Riedel , Sonnenberg, Reinthaler - Löhmannsröben, Neidhart, Horn, Bahn - Omladic, Litka, VerhoekTore: 0:1 Litka (43.), 1:1 Martinovic (45.), 1:2 Verhoek (48.) - Gelbe Karten: Sonnenberger, Omladic, Litka - Beste Spieler: Christiansen, Ferati - Löhmannsröben, Riedel - Schiedsrichter: Waschitzki (Essen).