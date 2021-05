Nach vier Jahren voller Schmach und Schmerzen knackt Lisa Mayer gleich im ersten Saisonrennen die Olympianorm über 100 Meter. Auf der neuen blauen Bahn in Mannheim läuft Lokalmatadorin Lisa Nippgen 11,25 Sekunden.

Die Blicke gehen beim Zieleinlauf immer gleich nach links – auf die elektronische Uhr. Je schneller man ist, desto weniger Zeit hat man, die Ziffern zu erblicken. Lisa Mayer erwischte die 11,14 im Nu, schlug die Hände vors Gesicht, Tränen brachen heraus – Einstellung ihrer vier Jahre alten Bestzeit – und Olympianorm. Bei zulässigem Rückenwind von 1,7 m/sec. Als der Stadionsprecher die offizielle Zeit nannte – 11,12 Sekunden –, sank die 25 Jahre alte Hessin vom Sprintteam Wetzlar auf die Knie. Wirklich ein großer Moment für sie. „Es ist gerade unfassbar emotional, wenn ich daran denke, was die letzten vier Jahre passiert ist.“

Dauerverletzt war Lisa Mayer. Oder besser: Nach einem Höhenflug kamen immer wieder Tiefen. Chef-Bundestrainerin Annett Stein nannte den Auftritt am Samstagmittag am Mannheimer Neckarplatt „erlösend für Lisa“. Sie horche nicht mehr in sich hinein, sie sei jetzt schmerzfrei. Endlich.

Optimale Olympiavorbereitung auf Cran Canaria

Vier Wochen weilte die Sprint-Nationalmannschaft auf Cran Canaria. Bei perfekten Bedingungen und gegen starke Konkurrenz. „Besser hätte man die Olympiasaison nicht vorbereiten können“, lobte Lisa Mayer. Das erste nationale Meeting am Samstag, das der Deutsche Leichtathletik-Verband vor vier Wochen zaghaft zu planen begann, hieß denn auch vielsagend „Road to Tokyo“. Lisa Mayer ist die erste, die das Ticket buchen konnte.

Nur vier deutsche Sprinterinnen waren in den 2000er Jahren schneller als sie: Gina Lückenkemper (10,95/ 2017), Tatjana Pinto (11,00/2016), Verena Sailer (11,02/2013) und Rebekka Haase (11,06/2017), allesamt nach ein paar Rennen in der Saison und nicht schon gleich zu Saisonbeginn, bei kühlen Temperaturen auf nasser Bahn wie am Samstag. Mayer scheint schon immer das Zeug zu haben, an diese Zeiten heranzukommen, aber immer wieder kamen diese dramatischen Rückschläge, die sich keiner so recht erklären konnte, nachdem sie 2017 mit dem deutschen Quartett Staffel-Weltmeisterin geworden war.

Dem Regen getrotzt

„Ich wusste schon, dass es in mir steckt, natürlich, aber nicht, dass es hier und heute im ersten Wettkampf der Saison passiert“, sagte die Germanistik- und Geografiestudentin. Bis zum letzten Sommer hatte sie bei Rüdiger Harksen in Mannheim trainiert, kehrte dann in ihren Wohnort Frankfurt zurück – und zu Coach David Corell. Zu Harksen pflegt sie noch immer ein vertrautes Verhältnis, wie gestern an ihrem alten Trainingsort zu beobachten war. „Die Trainingsumstellung hat meinem Körper unglaublich gut getan. Die Ursachen der Verletzungen sind mehr oder weniger gefunden, das ist natürlich nicht auf eine Sache zurückzuführen, sondern es sind viele kleine Bausteine. Ich bin sehr froh drüber, dass wir jetzt meinen Körper so stabil haben, dass er der Belastung gewachsen ist“, sagte eine glückliche Lisa Mayer, deren Stimme immer wieder emotional vibrierte.

Geregnet hatte es, als die Sprinterinnen an den Startblöcken standen. „Wir wurden gefragt, ob wir warten möchten, da meinte alle, nein, bei Meisterschaften müssen wir ja auch laufen“, erzählte Lisa Nippgen. Die 24-Jährige von der MTG Mannheim lief in 11,25 Sekunden persönliche Bestzeit und wurde Dritte. „Den Start habe ich verschlafen, aber ich bin sehr zufrieden nach den letzten Wochen. Ich hatte Ende Januar einen Faszienriss, das dauerte lange, bis ich wieder Vertrauen in den Beuger hatte und ohne Angst lief“, sagte sie.

Malaika Mihambo lässt Vorsicht walten

Zwischen die beiden Lisas schob sich in 11,21 Sekunden Rebekka Haase. „Sprinter sind nicht dafür bekannt, kühles Wetter zu mögen. Es war schon schwierig, der Körper ist da träge, man kann trotzdem schnell rennen, aber man muss schon aufpassen, das ist eine Herausforderung“, sagte Haase, „Lisa Mayer hat das herausragend gemacht, eine Wahnsinnsleistung, ich freue mich riesig für sie.“

Haase gewann nach den 11,21 die 200 Meter in 22,95 Sekunden. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo indes war es zu kühl und gefährlich, wie ihr Trainer Uli Knapp sagte. „Sie verzichtet, um Olympia nicht zu gefährden.“