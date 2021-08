Wie im vergangenen Jahr kam für den 1. FFC Niederkirchen bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen das Aus. Im Sportzentrum Bruchsal unterlag der Zweitligaabsteiger am Sonntag dem der Regionalliga Süd angehörenden Karlsruher SC mit 0:3 (0:1).

Die Niederkirchenerinnen müssen dadurch weiterhin auf ihren ersten Sieg in einem Pflichtspiel seit dem 8. März 2020 warten. Die 100 Zuschauer sahen eine attraktive Begegnung mit zahlreichen Torszenen. Die Karlsruherinnen hatten von Beginn an die größeren Spielanteile und kamen auch zu den ersten Chancen. Nachdem Melissa Zweigner-Genzer (17.), Selina Häfele (22.) und Lisa Drexler (28.) mit den ersten Schüssen auf das FFC-Tor noch nicht erfolgreich waren, traf Anna Rogee in der 42. Minute nach einem zunächst abgewehrten Freistoß im Nachschuss zum 1:0.

Neue Torhüterin

Niederkirchens Interimstrainer Rolf Freymüller ersetzte nach der Pause Torhüterin Alina Kraus durch die erst eine Woche zuvor von Alemannia Freibrug-Zähringen verpflichtete Annabelle Munzenza. Außerdem verhalf er der nach drei Jahren beim VfR Wormatia Worms zum FFC zurückgekehrte Kathrin Becker zu deren Comeback und eine Viertelstunde vor Schluss der B-Juniorin Ece Temizer zum Debüt in der Ersten Mannschaft.

Mit Beginn der zweiten Hälfte wurden die Badenerinnen noch stärker. Sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff verfehlten zunächst nach einer Flanke von Häfele alle Mitspielerinnen den Ball. In der 75. Minute gelang es jedoch Lina-Marie Müller, die neue Niederkirchener Torfrau zum umspielen und den Ball zum 2:0 über die Linie zu schieben. Anna Rogee sorgte sieben Minuten später mit ihrem Kopfball für den 3:0-Endstand.