Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geht vielleicht doch noch was? Um das Flämmchen der Hoffnung am Flackern zu halten, muss Drittligist 1. FC Saarbrücken am Sonntag (14 Uhr) gewinnen. Punktum. Im Ludwigspark steht ein Kampf gegen Löwen bevor: Zu Gast ist 1860 München.

Die Hütte wird wohl voll, 14.000 Karten sind schon abgesetzt. Für die Gäste geht’s um die Goldene Ananas, für die Saar-Hauptstädter um die Minimalchance. Nur Siege