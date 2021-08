Der Dienstausflug ins Hessische ist zum Horrortrip mutiert: Beim 0:0 gegen den VfB Lübeck hat Drittligist 1. FC Saarbrücken am Sonntag im Heimspiel in der Frankfurter PSD-Bank-Arena zwei griffbereit liegende Zähler im Rasenmorast versenkt. Viel schlimmer aber: Abwehrchef Steven Zellner wird wohl lange ausfallen.

Am Freitag noch hatten Trainer und Teamstütze geflachst und sich über „Zelles“ zweijährige Vertragsverlängerung gefreut. Nun wird der 29-Jährige den Rest des Altkontrakts wohl auf der Tribüne absitzen müssen. „Er wird nicht mehr spielen in der Saison“, befürchtete Lukas Kwasniok das Schlimmste. Noch während der Partie war durchgesickert, dass der medizinische Stab einen dringenden Verdacht auf Kreuzbandriss im rechten Knie hegt.

Minuten vor der Pause war Zellner nach vorn geeilt. Lübecks Keeper Lukas Raeder hatte sich mit der Faust voraus nach vorn gewuchtet, gewollt den Ball erwischt und ungewollt den Gegner mit abgeräumt.

Ums Haar gar eine Niederlage

Hätten die Kollegen ihren Job zuvor nur ein bisschen besser gemacht, der Innenverteidiger hätte geruhsam hinten bleiben. Denn längst hätten die Saarländer im Aufsteiger-Duell führen müssen. Die dickste Chance hatte Markus Mendler verbummelt, als er allein davoneilend an Raeder scheiterte (6.). Kwasniok sollte später beklagen, dass sich die Seinen an die eigene Nase fassen müssten: Wer sechs, sieben Hundertprozentige vergeigt ..

Ums Haar aber hätten die „Hausherren“ im Hessen-Exil am Bornheimer Hang sogar mit gänzlich leeren Händen das üble Geläuf verlassen – das gesperrte Feld an der Saar kann kaum schlimmer gewesen sein: Denn in der Nachspielzeit hätte Elsamed Ramaj dem Tabellenletzten Sieg und somit Luft verschaffen können. Aus elf Metern zielte er aber knapp vorbei.

Platzverweis für Günther-Schmidt

Die Hanseaten hatten fast 20 Minuten lang in Überzahl agieren dürfen. Dass sich Julian Günther-Schmidt mit zwei nichtsnutzigen Fouls selbst vom Platz gefegt hatte, passte ins Bild eines nur für die Mülltonne taugenden Sonntagausflugs, dem Kwasniok das Prädikat „Desaster“ verlieh.

So spielten sie

1. FC Saarbrücken: Batz - Jänicke, Zellner (44. Uaferro), Barylla, Müller - Golley (81. Breitenbach), Zeitz, Günther-Schmidt - Shipnoski (64. Froese), Jacob (80. Vunguidica), Mendler (64. Gouras)

VfB Lübeck: Raeder - Riedel, Grupe, Okungbowa, Rieble - Mende (81. Benyamina), Boland - Deichmann, Röser (68. Zehir), Thiel (81. Ramaj) - Steinwender (68. Deters)

Gelbe Karten: Jänicke (3) - Grupe (4), Deichmann (4), Zehir (5) - Gelb-Rote Karte: Günther-Schmidt (74., wiederholtes Foulspiel) - Beste Spieler: Jänicke, Zeitz - Raeder, Boland- Schiedsrichter: Glaser (Freudenberg).