Hinten weniger, vorne mehr: Einfaches Rezept, mit dem Drittligist 1. FC Saarbrücken nach dem erstem Ausrutscher gleich wieder in die Spur finden will. Am Samstag (14 Uhr) ist der Aufsteiger beim KFC Uerdingen zu Gast. Gekickt wird in der Merkur Spiel-Arena Düsseldorf.

Hinten weniger meint die Reduktion von Fehlern. Beim 1:2 gegen den SC Verl hatte der sonst so zuverlässige Keeper Daniel Batz gepatzt, hatte bei der ersten Saisonschlappe auch Boné Uaferro ungewohnt