Zur Drittliga-Partie bei 1860 München kehrt Richard Neudecker mit dem 1. FC Saarbrücken an seine sportliche Heimstatt zurück. Um zu punkten – und zu zeigen, dass ihn die Löwen besser behalten hätten.

Beim abendlichen Herbstspaziergang hat er am Mittwoch zuschauen dürfen. Wenn’s am Sonntag (15 Uhr) eklig wird, muss er mit ran. Doch was heißt muss: Richard Neudecker darf