Spiel eins nach dem Paukenschlag: Drittligist 1. FC Saarbrücken trifft am Montagabend (19 Uhr) – vielleicht – daheim im Ludwigspark auf den 1. FC Magdeburg. Der scheidende Trainer Lukas Kwasniok will – was sonst – einen Sieg sehen.

Der Stadiongrün scheint zu Kneippkur-Zwecken geeigneter als zum Kicken. FCS-Geschäftsführer David Fischer aber war am Sonntag zuversichtlich, dass im Park gespielt wird. Falls ja, ist der Aufsteiger geradezu verdammt dazu, den malträtierten Rasen als Sieger zu verlassen. „Maximalen Erfolg“ will Coach Kwasniok in den ihm verbleibenden Partien auf der FCS-Bank erzwingen – gemeinsam mit einer Truppe, aus deren Reihen am Samstag klare Bekenntnisse pro Kwasniok in Fernsehmikrofone sprudelten. Unter anderem hatte Nicklas Shipnoski klare Worte gefunden.

Der beste Schütze und Vorbereiter soll auch am Montag wirbeln und die „Zebra“-Abwehr knacken helfen. Sorgen bereiten verletzungsbedingte Defensiv-Lücken. Kwasniok will aber keine Ausreden mehr: Am Freitag hatte der Club verkündet, dass der Coach nur für Liga zwei habe verlängern wollen. Folge: Die Wege trennen sich. Was nicht heißt, dass Kwasniok den 1. FCS nicht gern noch hochhieven will.