Zum Jahresauftakt stört kein Fragezeichen. Drittligist 1. FC Saarbrücken will deshalb am Samstag (14 Uhr) beim VfL Osnabrück gleich mal ein Ausrufezeichen setzen. „Wir fahren hin, um zu gewinnen“, sagt Trainer Uwe Koschinat ganz unverblümt. Den Optimismus schürt ein Rückkehrer, der Saisonpremiere im blau-schwarzen Dress feiern darf.

Es gab so manche Strafraum-Situation in der Hinrunde, die die FCS-Anhänger zum verzweifelten Biss in den Wellenbrecher getrieben haben mag. Weil die FCS-Abwehr ab und an Züge